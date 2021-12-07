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川普新社媒Truth Social 努尼斯辭了眾議員 出任CEO

編譯洪毅／綜合6日電
川普成立社媒公司，為自己發聲。(美聯社)
川普成立社媒公司，為自己發聲。(美聯社)

前總統川普將成立新的社群平台Truth Social，來自加州的國會眾議員努尼斯(Devin Nunes)6日宣布請辭，成為掌管此社媒的執行長；另一方面，證券管理委員會(SEC)也將調查該社媒價值近13億元的交易案。

川普新成立、負責營運Truth Social的公司為「川普媒體與技術集團」(TMTG)；至於近13億元的交易案，則是指TMTG與「數位世界併購公司」(Digital World Acquisition Corp.)的合併。

努尼斯則在6日宣布，將從明年起請辭眾議員職務，擔任TMTG執行長；努尼斯表示，能夠領導世界級團隊，貫徹川普成立新社媒的承諾，讓他備感榮幸卻又謙虛以待。

努尼斯自幼在農場長大，為加州州立理工大學農學院碩士，有豐富的務農及農企業管理經驗及學位，也曾任職農業部；另一方面，外界也視努尼斯為川普忠誠的追隨者。

來源：MSNBC

「數位世界」是一間「特殊目的收購公司」(SPAC)，指的是一間空殼公司透過上市，透過投資人買入股票籌集資金，目的是要利用這些資金進行收購。

證管會將查近13億交易案

數位世界透過上市籌資2億8750萬元，還有一不公開的金主透過數位世界增資10億元，這些資金不但將大大提高TMTG的估值，超過10億的SPAC也十分罕見，只有聲譽卓著的企業如網路公司Grab、電動車廠Lucid Motors等突破此數字。

這也成為SEC介入調查的原因，因為數位世界募股籌資前，川普曾與數位世界執行長奧蘭多(Patrick Orlando)會見；如果此會見涉及到實質交易案，可能已經違反SEC訂的規矩，也就是SPAC不應在籌資階段時，就預設交易的目標。

分析師還說，數位世界獲得10億鉅資卻不透露金主身分，也未說明其對TMTG的估值，都是較不正常的事情。

根據數位世界在6日發布的公開披露，SEC於11月向該公司索要投資人、交易政策、與TMTG之往來等細節；一般來說，SEC的調查側重於對投資人的披露是否準確，其調查通常曠日廢時，且未必會提出不合規的指控。

加州聯邦眾議員努尼斯(中)辭職，將出任川普媒體公司執行長。(美聯社)
加州聯邦眾議員努尼斯(中)辭職，將出任川普媒體公司執行長。(美聯社)
投資人承諾注資10億元支持川普創立的社媒公司，圖為「真實社媒」的電腦及手機頁面。...
投資人承諾注資10億元支持川普創立的社媒公司，圖為「真實社媒」的電腦及手機頁面。(Getty Images)

川普 投資 加州

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