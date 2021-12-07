民主黨提案補醫療保險漏洞 邁向「全民健保」

紐約時報分析，民主黨正在研擬中的社會政策法案條款，將為現行醫療保險制度填補漏洞，各種配套功能相輔相成之下，形同繼「可負擔健保法」(Affordable Care Act)2010年通過以來，美國朝向全民健保目標再度邁出一大步。

前總統杜魯門(Harry Truman)拋出全民健保概念的75年之後，民主黨迄今仍在嘗試讓夢想成真。如果拜登總統的社會政策法案在國會通過，美國等於朝著全民健保目標更加接近。

拜登的社會安全網與對抗氣候變遷法案11月間已在眾院表決通過，但兩黨在參院席次各有50席情況下，法案進入參院之後將有一場硬仗。根據推估，如果法案順利通過，全美將有340萬民眾得以因此獲得健康保險。

根據法案內容，兒童也將包括於健康保險範圍之內，勞工家庭將能擁有平價的醫療保險，俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險 (Medicare)老年人及身心障礙人士福利，也將獲得改善。

不過，無黨派組織國會預算處(CBO)指出，即使法案通過，美國仍將有2700多萬人沒有健康保險，其中包括無證移民，因為無證移民並不在這項法案的適用對象之列。紐時分析，許多沒有醫保的民眾雖然符合歐記健保 (Obamacare)擴大補助或聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)參加資格，卻不會辦理登記。

社會政策法案的重點項目包括，為產婦提供一年的聯邦醫療保險，非營利智庫機構「世紀基金會」(The Century Foundation)估計，未來十年裡將有100萬婦女因此受益。另外，透過對聯邦「兒童健康保險計畫」(CHIP)提供恆久經費，大約1000萬來自中低收入 家庭的兒童將可獲得醫療保險，兒童也不會因為作業疏失或家庭收入變化而失去聯邦醫療保險參加資格。

法案內容還包括為低收入成年民眾消除保費缺口問題，為中產階級家庭提供保費補助，擴大居家照護服務並為居家照護員調高待遇，紅藍卡持有人的處方藥物花費則將訂定上限，老年人將可獲得助聽器補助。