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舒默訂下表決時程 2兆開支案 聖誕節前參院闖關

記者顏伶如、編譯郭宣含／綜合6日電
參院協商開支法案，希望能降低處方藥價。(美聯社)
參院協商開支法案，希望能降低處方藥價。(美聯社)

參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)盼在聖誕節之前，表決通過約2兆元開支案，整頓健保、教育、氣候、移民和稅務法；拜登總統6日頓促國會議員支持舒默目標，他批處方籤藥價太高，主張推動開支案可降低藥價；而聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)日前也致函拜登，要求白宮縮減紅藍卡保費漲價。

來源：Forbes Breaking News

參院協商開支法案，圖為多數黨領袖舒默。(Getty Images)
參院協商開支法案，圖為多數黨領袖舒默。(Getty Images)

舒默6日致信國會議員，訂下開支案的表決時程，他警告眼前「還有幾個漫漫長日和長夜」，可讓參院在年底前解決眾多財政和經濟議題。

眾院民主黨人11月通過開支案，旨在擴大聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)納保範圍、投資對抗氣候變遷、批准全國幼兒學前班、提供新補助給低收入家庭，這些經費將透過提高有錢人稅和企業稅而來；但開支案送到參院後，參院民主黨人卻喬不攏開支金額與涵蓋面向。

民主黨參議員桑德斯呼籲減少紅藍卡保費的漲幅。(美聯社)
民主黨參議員桑德斯呼籲減少紅藍卡保費的漲幅。(美聯社)

民主黨要在聖誕節前通過開支案恐困難重重，黨內意見分歧；聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)6日表示，他擔心開支案的額度和面向，恐在美國通膨趨高物價之際，使經濟進一步動盪紊亂，他也反對該法案提供有薪假和病假給數百萬名美國人。

另一方面，民主黨部分自由派議員認為，州和地方稅計畫似乎對有錢人太過寬容；進步派人士則盼推出更有力的開支案，包括將每月胰島素35元上限的適用對象擴大涵蓋未納保人士。

拜登6日探視因無力負擔胰島素而需配給用量的糖尿病病患，拜登表示，開支案將規定，病患每月胰島素支出最高額度35元。此外，該法案也規定，藍白卡老年人每年自付藥物最高額度為2000元，並限制藥物跟隨通膨率調漲。

參院協商開支法案，圖為少數黨領袖麥康諾。(美聯社)
參院協商開支法案，圖為少數黨領袖麥康諾。(美聯社)

拜登6日表示開支案可望降低處方籤藥價，呼籲參院盡快通過眾院的開支案；他說美國處方籤藥價「貴得無法無天」，「沒必要貴成這樣」，他說「為了解決這個問題，參院需要跟隨眾院議員的腳步，通過我的重建美好未來法案。」

桑德斯3日致函拜登也批評紅藍卡保費「無法無天的漲價」；他在信中指出：「單單一家藥廠竟可把藥價訂得極高，對5700萬名老年人帶來衝擊，聯邦醫療保險的未來命運令人感到匪夷所思。民主黨不但入主白宮，還擁有參眾兩院多數席次，我們不能讓這種事情發生。」

拜登 參院 民主黨

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