我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

美國在亞太勢力罕見增加 澳洲智庫：中國不增反減

編譯張君堯／即時報導
澳洲智庫「洛伊研究所」的新報告指出，自去年中國縮小與美國在亞洲影響力的差距後，局勢在今年因為新冠疫情而「發生逆轉」。歐新社
澳洲智庫「洛伊研究所」的新報告指出，自去年中國縮小與美國在亞洲影響力的差距後，局勢在今年因為新冠疫情而「發生逆轉」。歐新社

澳洲智庫「洛伊研究所」（Lowy Institute）的新報告指出，自去年中國縮小與美國在亞洲影響力的差距後，局勢在今年因為新冠疫情而「發生逆轉」。

日經報導，洛伊研究所自2018年開始發布年度亞洲實力指數，而今年是美國「首次增長」。在多達26個排名國家呈現下降趨勢下，美國拿下82.2分、高於2020年的81.6分。除美國外，包括汶萊、斯里蘭卡和孟加拉是今年為數不多得分上升的國家。

據悉，分數是根據軍事能力、防禦網路、經濟、外交、文化影響和未來資源等面向決定。報告稱，中國今年獲得74.6分、是自2018年以來的首次下降，同時僅在經濟和外交上超過美國，不過仍在軍事能力方面取得進展。

報告稱，失去軍事主導地位和經濟相關性應引起華盛頓當局關注，儘管中國經濟預計仍將超過美國，但由於人口老齡化和高債務負擔等結構性弱點，其增長率存在不確定性，報告總結說「中國在世界上的崛起並非不可避，但中國似乎不太可能占據美國曾經的主導地位」。

值得注意的是，今年這項分數還增加「疫苗外交指標」，這有利於美國，因為該國在亞洲提供的疫苗數量是中國的2倍。

不過報告也警告「兩個超級大國與該地區之間日益擴大的差距只會使其更加兩極化」，美國盟友越來越依賴其軍事和戰略能力，而中國則尋求與擁有核武器的俄羅斯、巴基斯坦和北韓建立夥伴關係。

隨著軍事開支持續增加，該地區還面臨重大戰爭風險，洛伊研究所預測到2030年，包括澳洲、印度、日本、美國、中國及其盟友等4國的國防預算總額將達到1.2兆美元。

澳洲 疫苗 疫情

上一則

憂釀Omicron超級傳播 企業紛紛停辦聖誕、跨年派對

延伸閱讀

檢疫盲點、基因定序晚 美揪出Omicron比各國慢

檢疫盲點、基因定序晚 美揪出Omicron比各國慢
前參議員杜爾辭世／拜登令全國降半旗 布希、川普致哀

前參議員杜爾辭世／拜登令全國降半旗 布希、川普致哀
CNN：拜登擬宣布外交扺制北京冬奧 不派官員出席 不禁選手出賽

CNN：拜登擬宣布外交扺制北京冬奧 不派官員出席 不禁選手出賽
反對東百老匯遊民所 社區捐3.4萬元打官司

反對東百老匯遊民所 社區捐3.4萬元打官司

熱門新聞

聯合創設華人精英「百人會」的實業家、慈善家唐騮千與徐心眉夫婦。(Getty Images)

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

2021-12-01 09:24
Omicron變種病毒近日迅速傳播，讓民眾擔憂可能有新一波疫情，不過流行病學專家持相反意見，認為Omicron有機會讓疫情「比最初擔心的更早結束」、還將其稱作「聖誕禮物」。（美聯社）

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

2021-11-30 20:43
遭控四項過失殺人罪的詹姆斯(左)、珍妮佛(右)夫婦，神隱一段時間後，於4日落網。(美聯社)

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

2021-12-04 09:45
美國加州1日出現全國首例變種新冠病毒Omicron的確診病患。圖為舊金山國際機場。(Getty Images)

全美首例 加州發現Omicron確診病患

2021-12-01 14:23
15歲的兇嫌柯朗伯利的刑事照。(美聯社)

密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校

2021-12-02 12:09
紐約州長霍楚2日晚間表示，目前紐約州已累計發現五例Omicron變種病毒感染者，其中四人在紐約市確診。

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

2021-12-02 19:02

超人氣

更多 >
封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究

封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究
美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略

美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略
挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局
校園才鬧槍案「1人1把槍 祝聖誕快樂」議員全家福惹議

校園才鬧槍案「1人1把槍 祝聖誕快樂」議員全家福惹議