美國在亞太勢力罕見增加 澳洲智庫：中國不增反減

澳洲智庫「洛伊研究所」的新報告指出，自去年中國縮小與美國在亞洲影響力的差距後，局勢在今年因為新冠疫情而「發生逆轉」。歐新社

澳洲 智庫「洛伊研究所」（Lowy Institute）的新報告指出，自去年中國縮小與美國在亞洲影響力的差距後，局勢在今年因為新冠疫情 而「發生逆轉」。

日經報導，洛伊研究所自2018年開始發布年度亞洲實力指數，而今年是美國「首次增長」。在多達26個排名國家呈現下降趨勢下，美國拿下82.2分、高於2020年的81.6分。除美國外，包括汶萊、斯里蘭卡和孟加拉是今年為數不多得分上升的國家。

據悉，分數是根據軍事能力、防禦網路、經濟、外交、文化影響和未來資源等面向決定。報告稱，中國今年獲得74.6分、是自2018年以來的首次下降，同時僅在經濟和外交上超過美國，不過仍在軍事能力方面取得進展。

報告稱，失去軍事主導地位和經濟相關性應引起華盛頓當局關注，儘管中國經濟預計仍將超過美國，但由於人口老齡化和高債務負擔等結構性弱點，其增長率存在不確定性，報告總結說「中國在世界上的崛起並非不可避，但中國似乎不太可能占據美國曾經的主導地位」。

值得注意的是，今年這項分數還增加「疫苗 外交指標」，這有利於美國，因為該國在亞洲提供的疫苗數量是中國的2倍。

不過報告也警告「兩個超級大國與該地區之間日益擴大的差距只會使其更加兩極化」，美國盟友越來越依賴其軍事和戰略能力，而中國則尋求與擁有核武器的俄羅斯、巴基斯坦和北韓建立夥伴關係。

隨著軍事開支持續增加，該地區還面臨重大戰爭風險，洛伊研究所預測到2030年，包括澳洲、印度、日本、美國、中國及其盟友等4國的國防預算總額將達到1.2兆美元。