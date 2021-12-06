我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國插旗大西洋？北京擬在非洲西岸建軍港 威脅美東岸

趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了

美防長奧斯丁：解放軍機頻擾台 像在排練動武

編譯潘勛、陳韋廷／綜合5日電
國防部長奧斯丁指出，近來解放軍戰機擾台等大規模軍事行動，看起來極像排練對台動武。（美聯社）
國防部長奧斯丁指出，近來解放軍戰機擾台等大規模軍事行動，看起來極像排練對台動武。（美聯社）

國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）表示，拜登政府將推動亞太地區盟邦及美國商業界，強化各種行動，以反制日益迫切的中國威脅；他指出，近來解放軍戰機擾台等大規模軍事行動，看起來極像排練對台動武，並重申美國對台灣的強烈支持，「將幫助台灣獲得自衛能力」。

紐約時報報導，奧斯丁在加州年度「雷根國防論壇」(RNDF)演講上，幾乎清一色談中國，對過去20年美國在中東花的心血幾乎矢口不提。

奧斯丁警告，中國戰機頻頻侵入台灣空域，似乎是針對台灣軍事行動的排練，「這看起來很像他們在探索自身能耐，當然看起來也很像在排練」。奧斯丁在論壇上並未說明一旦大陸武力犯台美國將如何應對。

他並未暗示大陸準備在近期內動武，但共軍入侵台灣「防空識別區」規模與頻率今年顯著增加。一些專家認為，大陸最近迅速擴張其核武軍火庫，是為了讓美國更難干預任何與台灣有關的衝突。

奧斯丁強調美國是太平洋國家，倒不是要求各國在美、中之間選邊站，而是要推動自由、穩定又開放的國際體制。

自新冠疫情爆發以來，這是奧斯丁首度親身與國防官員及外界專家會面；但奧斯丁把談話焦點幾乎全放在北京；中國在過去三位總統治下，核子及網路戰力，加上經濟力量的成長，讓華府日益不安。

奧斯丁提到自己對中戰略的概要，例如「整合式嚇阻」便要仰賴加強與太平洋區盟邦、夥伴的共事，另敦促美國科技業面對中國的創新，要繼續保持領先。

在雷根總統圖書館舉行的各場小組會議上，軍方及國防、國安專家都對中國警鐘長鳴，認為中國軍力日增，還攻擊美國衛星；與會人士還表示很憂心美國欠缺技術工人，無法跟上中國的經濟生產及主宰力道，尤其在半導體方面。

奧斯丁演講時強調，美國無意在亞洲造出「新北約」之流的機制，毋寧是想改善與各國的協調合作，阻擋中國千方百計想主宰亞太地區；最近協助澳洲部署核動力潛艦便是強化盟邦邦誼之舉。

奧斯丁 拜登 加州

上一則

美關稅制裁中國 帶旺與台高科技貿易

下一則

900人參加公司Zoom視訊會議 竟全被老闆當場宣布開除

延伸閱讀

美防長：中國擴大核武庫 2030年前至少擁1千枚核彈

美防長：中國擴大核武庫 2030年前至少擁1千枚核彈
奧斯丁：近日中國軍事行動類似排練 華府續挺台

奧斯丁：近日中國軍事行動類似排練 華府續挺台
擁兵自重？德桑提斯擬自組不受聯邦指揮的佛州民兵部隊

擁兵自重？德桑提斯擬自組不受聯邦指揮的佛州民兵部隊
立場轉彎 宏都拉斯新政府無意建交北京

立場轉彎 宏都拉斯新政府無意建交北京

熱門新聞

聯合創設華人精英「百人會」的實業家、慈善家唐騮千與徐心眉夫婦。(Getty Images)

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

2021-12-01 09:24
Omicron變種病毒近日迅速傳播，讓民眾擔憂可能有新一波疫情，不過流行病學專家持相反意見，認為Omicron有機會讓疫情「比最初擔心的更早結束」、還將其稱作「聖誕禮物」。（美聯社）

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

2021-11-30 20:43
遭控四項過失殺人罪的詹姆斯(左)、珍妮佛(右)夫婦，神隱一段時間後，於4日落網。(美聯社)

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

2021-12-04 09:45
美國加州1日出現全國首例變種新冠病毒Omicron的確診病患。圖為舊金山國際機場。(Getty Images)

全美首例 加州發現Omicron確診病患

2021-12-01 14:23
15歲的兇嫌柯朗伯利的刑事照。(美聯社)

密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校

2021-12-02 12:09
紐約州長霍楚2日晚間表示，目前紐約州已累計發現五例Omicron變種病毒感染者，其中四人在紐約市確診。

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

2021-12-02 19:02

超人氣

更多 >
美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略

美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略
封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究

封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究
挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局
校園才鬧槍案「1人1把槍 祝聖誕快樂」議員全家福惹議

校園才鬧槍案「1人1把槍 祝聖誕快樂」議員全家福惹議