美防長奧斯丁：解放軍機頻擾台 像在排練動武

國防部長奧斯丁指出，近來解放軍戰機擾台等大規模軍事行動，看起來極像排練對台動武。（美聯社）

國防部長奧斯丁 （Lloyd Austin）表示，拜登 政府將推動亞太地區盟邦及美國商業界，強化各種行動，以反制日益迫切的中國威脅；他指出，近來解放軍戰機擾台等大規模軍事行動，看起來極像排練對台動武，並重申美國對台灣的強烈支持，「將幫助台灣獲得自衛能力」。

紐約時報報導，奧斯丁在加州 年度「雷根國防論壇」(RNDF)演講上，幾乎清一色談中國，對過去20年美國在中東花的心血幾乎矢口不提。

奧斯丁警告，中國戰機頻頻侵入台灣空域，似乎是針對台灣軍事行動的排練，「這看起來很像他們在探索自身能耐，當然看起來也很像在排練」。奧斯丁在論壇上並未說明一旦大陸武力犯台美國將如何應對。

他並未暗示大陸準備在近期內動武，但共軍入侵台灣「防空識別區」規模與頻率今年顯著增加。一些專家認為，大陸最近迅速擴張其核武軍火庫，是為了讓美國更難干預任何與台灣有關的衝突。

奧斯丁強調美國是太平洋國家，倒不是要求各國在美、中之間選邊站，而是要推動自由、穩定又開放的國際體制。

自新冠疫情爆發以來，這是奧斯丁首度親身與國防官員及外界專家會面；但奧斯丁把談話焦點幾乎全放在北京；中國在過去三位總統治下，核子及網路戰力，加上經濟力量的成長，讓華府日益不安。

奧斯丁提到自己對中戰略的概要，例如「整合式嚇阻」便要仰賴加強與太平洋區盟邦、夥伴的共事，另敦促美國科技業面對中國的創新，要繼續保持領先。

在雷根總統圖書館舉行的各場小組會議上，軍方及國防、國安專家都對中國警鐘長鳴，認為中國軍力日增，還攻擊美國衛星；與會人士還表示很憂心美國欠缺技術工人，無法跟上中國的經濟生產及主宰力道，尤其在半導體方面。

奧斯丁演講時強調，美國無意在亞洲造出「新北約」之流的機制，毋寧是想改善與各國的協調合作，阻擋中國千方百計想主宰亞太地區；最近協助澳洲部署核動力潛艦便是強化盟邦邦誼之舉。