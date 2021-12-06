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美關稅制裁中國 帶旺與台高科技貿易

編譯柯立偉／綜合5日電
華爾街日報指美台貿易旺到創紀錄，美對中國的關稅大刀是其中關鍵，圖為高雄港貨櫃輪作業情況。（本報系資料照）
華爾街日報指美台貿易旺到創紀錄，美對中國的關稅大刀是其中關鍵，圖為高雄港貨櫃輪作業情況。（本報系資料照）

從前總統川普時期開始，由於美中關係惡化而對自中國進口的貨物課以25%的高額關稅，許多早期為節省人力成本而赴中國投資的台灣廠商因而回流台灣，使台灣出口至美國的高科技產品大增，進一步深化美國與台灣之間的貿易關係。

據華爾街日報(Wall Street Journal)報導，台灣目前是美國第八大貿易夥伴，向美國出口的貿易總額過去一年以來達720億美元，比2017年川普正式向中國實施懲罰性關稅前成長了70%；而美國對台灣的出口在同一時期雖只有350億美元，但也已是歷史新高紀錄，漲幅達35%。

美國對台灣出口的商品以原油、機械與汽車為大宗，而台灣對美出口的商品則以半導體占多數，這反映了美國各行各業對晶片大量增加的需求；特別是在美中貿易競爭的大環境下，美國對台灣半導體產業的依賴加深，加速在中國投資的各國企業撤資赴台以規避美國高額關稅；據台灣經濟部統計，自2019年以來已有超過200間企業棄中赴台。

金屬工業製造商「俊良貿易公司」(JC Grand Corp.)就是在這一波浪潮下赴台投資的美國企業之一，駐台灣總經理霍多瓦尼(Jon Hodowany)表示，過去20年來該公司至少50%的產品在中國製造，但為擴大業務、降低設備成本，並避免負擔美國高額關稅而決定赴台設廠。

他說：「公司原本打算先在中國進行初步投資，但因為美國對中國的關稅太高，大幅增加營運成本，導致我們必須去台灣設廠。」

不過，由於美國已有過度依賴台灣供應半導體晶片的跡象，國內漸有呼籲改善半導體產業體質的聲浪；華盛頓官員近來試圖說服如台積電(TSMC)等海外半導體大廠來美投資，雖然還需要幾年的時間，但貿易官員表示台積電已同意來美設廠，建廠計畫已在進行中，將來能有效降低美國對台灣的依賴。

投資 關稅 台積電

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