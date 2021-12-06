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中國插旗大西洋？北京擬在非洲西岸建軍港 威脅美東岸

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中國插旗大西洋？北京擬在非洲西岸建軍港 威脅美東岸

編譯潘勛／綜合5日電
美國情報界機密報告指出，中國打算在非洲西岸中部小國赤道幾內亞興建軍事設施，此舉可能讓中方在大西洋岸取得常設海軍基地。圖為中國外交部長王毅(右)12月2日與赤道幾內亞外交部長奧約諾(左)會面。(新華社)
美國情報界機密報告指出，中國打算在非洲西岸中部小國赤道幾內亞興建軍事設施，此舉可能讓中方在大西洋岸取得常設海軍基地。圖為中國外交部長王毅(右)12月2日與赤道幾內亞外交部長奧約諾(左)會面。(新華社)

美國情報界機密報告指出，中國打算在非洲西岸中部小國「赤道幾內亞」(Guinea Ecuatorial)興建軍事設施，此舉可能讓中方在大西洋岸取得常設海軍基地；白宮及國防部為此提高警覺，國安首席助理顧問費納(Jon Finer)10月前往勸說赤道幾內亞高層，但該國總統恩格瑪(Teodoro Obiang Nguema Mbasogo)旋即致電中國國家主席習近平；中方表示，赤道幾內亞永遠視中國為最重要戰略夥伴。

美國與赤道幾內亞相關位置圖。（圖片來源：Google地圖）
美國與赤道幾內亞相關位置圖。（圖片來源：Google地圖）

白宮緊戒 派員赴赤道幾內亞勸阻

華爾街日報(WSJ)5日報導，中國若在赤道幾內亞建軍港成功，解放軍遠洋艦隊不僅可以赴非洲西海岸做敦睦訪問，還可以在美國東岸對面做整補軍火、修理軍艦等動作；此一訊息讓華府高層不禁留神戒備。

國安首席助理顧問費納於是奉派10月前往赤道幾內亞，遊說恩格瑪及其欽定接班人、副總統奧格林‧恩格瑪(Teodoro Nguema Obiang Mangue)，勸兩人拒絕中國的示好。

赤道幾內亞總統恩格瑪(圖)自1979年起執政至今。習近平主席曾致電爭取友誼。(G...
赤道幾內亞總統恩格瑪(圖)自1979年起執政至今。習近平主席曾致電爭取友誼。(Getty Images)

白宮高層表示，美方向赤道幾內亞明白表示，牽涉到中國的一些可能舉措，將挑起美國的國安關切。

WSJ指出，赤道幾內亞這個外界殊少關注的小國，引發美、中兩大國動作頻頻，反映華府與北京之間關係日形緊張。華府發現自己得在全球阻擋中國不由海外基地投射軍力，由柬埔寨到阿聯酋都是如此。

中方很可能選在赤道幾內亞首都巴塔(Bata)興建軍港，北京已在幾內亞灣的巴塔建有深水商港，還有絕佳的公路連接加彭(Gabon)及中非(Central Africa)內陸。

美軍非洲司令部司令湯森德(Stephen Townsend)4月在參院作證便表示，中國最重大的威脅，很可能便是在非洲大西洋岸取得「海軍可用的軍事設施；不光船艦做敦睦訪問，取得燃油及生鮮果菜補給，還可以整補軍火，修繕軍艦」。

幾內亞 白宮 華府

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