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美國Omicron確診超過20例 佛奇：進入社區感染

美疫情回溫Delta仍為主流 感恩節後7天平均確診11.6萬

編譯陳韻涵／綜合4日電
Delta變種病毒仍是造成美國疫情回溫的主因；感恩節假期過後，多地的新冠肺炎確診與住院人數增加，大多數病患感染Delta。圖為一名患者被送進休士頓一家醫院。（Getty Images)
Delta變種病毒仍是造成美國疫情回溫的主因；感恩節假期過後，多地的新冠肺炎確診與住院人數增加，大多數病患感染Delta。圖為一名患者被送進休士頓一家醫院。（Getty Images)

Omicron新冠變種病毒在多州現蹤，但Delta變種病毒仍是造成美國疫情回溫的主因；感恩節假期過後，紐約上州、新格蘭地區和中西部的新冠肺炎確診與住院人數增加，截至3日的七天平均確診約11萬6000例，大多數病患感染Delta變異株。

華爾街日報報導，節慶期間未回報數據造成疫情趨緩的假象，但節慶後通報的數據驟增，顯示10月以來全國染疫人數增加的趨勢持續。

根據約翰霍普金斯大學(JHU)統計，3日的七天平均確診數達11萬6000人，較Delta未出現前的6月每日平均確診數1萬2000人有如天淵之別。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)說：「現在全國99.9%病例仍源自Delta變種病毒，此毒株讓確診病例持續增加，尤其感染未接種者。」

數據顯示，染疫住院人數漸增也讓每日病歿人數增加逾1000人；7月時的每日病歿人數低於200人。

Delta病例今夏在東南部造成確診激增，疫情9月趨緩，但隨著天氣變冷，人們在室內活動的時間大幅增加，又讓病毒得以迅速傳播。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)表示，紐約疫情嚴峻，下令暫停醫院執行選擇性手術，醫院空病床剩不到10%；截至3日，紐約州214間醫院，有31間的收治量趨於飽和，這些醫院都位於該州疫苗覆蓋率較低的上州地區。

密西根、印第安納與伊利諾州等中西部州的醫院收治壓力也不小；公衛官員表示，即便是在疫苗接種率高的新格蘭地區，未接種疫苗者依然具有被傳染力強的Delta變種病毒感染的高風險。

波士頓布萊根婦女醫院婦女醫院(BWH)傳染科主任庫里茨克斯(Daniel Kuritzkes)表示：「我擔心這是另一波疫情的開端。」

他表示，該區的疫苗接種率高於平均，住院與病歿人數不該直逼去年冬季才對，雖然未打疫苗者仍為染疫住院及病歿的主要群體，但隨著已接種者的疫苗效能衰減，突破性感染也增加；CDC則呼籲所有成人接種補強針。

在Delta變種病毒蔓延之際，Omicron造成另一波潛在威脅；紐約奧伯尼(Albany)郡衛生官員伊莉莎白‧沃倫(Elizabeth Whalen)說：「就像Delta變種病毒今夏對社區的衝擊，Omicron也可能讓疫情驟然惡化。」

變種病毒 疫情 疫苗

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