與普通感冒病毒「驚人」相似 Omicron傳播更強毒性更弱

研究指Omicron病毒攜帶的遺傳密碼讓其更似普通感冒，導致它傳染力更快，但毒性較其他病株弱。圖為研究人員正在測試病毒。(美聯社）

新冠Omicron變種病毒 來勢洶洶，在南非 最大省分，九歲以下兒童染疫趨勢還增加；但有初步研究指出，Omicron病毒攜帶的遺傳密碼讓其更似普通感冒，代表其傳播力可能更強，但致病力可能更弱，而在南非，染疫的兒童亦皆為輕症。

總部位於麻薩諸塞州劍橋(Cambridge)生技信息分析商Nference近日發布一份尚未經過同行評審的初步研究報告指出，將Omicron病毒DNA定序後發現，Omicron病毒其中一組變異的遺傳密碼，同時也會在「HCoV-229E」上出現。

「HCoV-229E」為一種冠狀病毒，是造成普通感冒的眾多病毒之一；至於在Omicron病毒發現，也會在HCoV-229E上出現的遺傳密碼，目前尚未在其他已知的新冠變種病毒中發現。

Nference生物工程師桑達拉拉揚(Venky Soundararajan)表示，Omicron病毒與HCoV-229E「驚人」的相似性，讓它更像是造成感冒的冠狀病毒，也可能代表Omicron病毒更易突破抗體而感染人類，也更容易傳播。

桑達拉拉揚表示，當病毒變異成更具傳染力時，通常也代表導致重症的致病力減弱；在最早發現Omicron病毒的南非，11月此病毒已占全部新冠確診的74%。

南非兒童染疫增加 皆為輕症

南非包含首都普勒托利亞及最大城約翰尼斯堡在內的豪登省(Gauteng)，目前住院的新冠陽性案例共1511例，其中113人為9歲以下，尚不確定當中屬Omicron病毒的比例，但是此兒童染疫比率與過往相比甚高。

不過豪登省公衛學者瑪魯列(Ntsakisi Maluleke)表示，讓她感到欣慰的是，這些兒童都是輕症，醫護人員是希望這些兒童在醫院多待個一、兩天，而非在家療養。

南非醫學研究理事會(South African Medical Research Council)近日發布的觀察報告也說，目前這波疫情的患者多為輕症，不需氧氣支持，很多還是無意中發現，也就是因其他事情前往醫院，結果檢測後才發現染疫。

瑪魯列還說，許多患者出現「類似流感」的症狀，例如喉嚨沙啞等；故她呼籲家長及孕婦若出現流感症狀不要輕忽，應接受檢測，「民眾不應感到恐慌，但應該保持警覺」。

白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)3日也說，近期出現的Omicron病毒報告「令人釋懷，但還不能說是決定性的」。