各州接連爆Omicron 公衛官員積極追蹤接觸史盼減傳播

Omicron現蹤美國，社區公衛官員恢復追蹤染疫者接觸史，減緩傳播速度並更好了解其傳播方式。圖為洛杉磯機場為過境旅客提供免費新冠檢測。（Getty Images）

新冠變種病毒Omicron 入侵美國，各州接二連三傳出確診病例，公衛官員們近日繃緊神經積極追蹤確診者接觸史，希望能透過病毒的蹤跡掌握更多對Omicron的資訊。

國家和地方衛生官員協會(ASTHO)首席醫療官佩拉西亞(Marcus Plescia)分析，目前科學家對Omicron病毒所知有限，以及疫苗和藥物效力充滿不確定性的情況下，接觸史追蹤的需求將會在未來幾天「大幅增加」。

全美目前至少已有15州陸續出現Omicron確診者，包括加州、科羅拉多州、夏威夷、紐約等，使得負責調查接觸史追蹤的官員們忙得不可開交。

內布拉斯加州 也在3日傳出六人感染Omicron，其中一人最近才從奈及利亞返國，其他五人則都是相關接觸者；費城官員們也正在積極尋找一名30多歲、曾與確診者接觸的男子，費城公衛局稱該名男子為當地第一個Omicron的案例。

另外，馬里蘭州也首度出現三例Omicron變種病毒確診案例，且三人皆來自巴爾的摩；有兩人為同一家人，其中一人最近曾到過南非，但第三名確診者近來都沒有旅遊史，也和另外兩名確診者毫無關係。

專門追蹤確診者接觸史的約翰霍普金斯大學(JHU)健康安全中心資深學者克里斯托‧華森(Crystal Watson)說：「接觸史追蹤能讓我們更了解病毒如何傳播，讓我們有機會在病毒擴散前及時阻止，或至少拖延疫情，延長我們準備的時間。」

以美國已知的第一例Omicron感染者參加過紐約動漫展為例，由於參加人數太過龐大，導致接觸史追蹤上耗費極大的人力，光是攤販、參加者和活動工作人員總共就多達3萬6500人；紐約接觸史追蹤計畫發言人席瑞爾(Adam Shrier)說：「我們已經極盡所能，但這樣龐大的人數不可能幾天之內完成。」

這起事件也延伸到明尼蘇達州，該州官員們正努力調查動漫展確診者的「接觸圈」，明州衛生廳廳長梅爾侃(Jan Malcolm)形容這項任務「正面臨及其困難的偵查工作」。