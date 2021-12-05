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紅州新法擴大補助對象 拒接種被開除可領失業金

編譯陳韻涵／綜合4日電

聯邦新冠肺炎疫情失業補助計畫結束數月後，許多共和黨主政的州擴大失業補助對象，救濟因抵抗強制疫苗接種令而失業的未打疫苗者。

佛羅里達、愛阿華、堪薩斯與田納西等四州近期通過新法，允許拒絕配合聯邦強制疫苗接種令而失業的勞工申請失業補助，前述四州中有三為共和黨籍州長執政，只有堪薩斯州州長為民主黨人士。

愛阿華州州長雷諾茲(Kim Reynolds)簽署法案後說：「此法保障員工，他們堅信自己的理念，也能領到失業補助。」

堪薩斯州的法律擴大保障拒絕配合新雇主打疫苗要求的求職者，這些人通常也會喪失領取失業補助的資格。

共和黨執政的阿肯色州也有類似的反聯邦疫苗強制令新法，訂明年1月實施；州議會全國會議(National Conference of State Legislatures)紀錄顯示，紐約州及威斯康辛州的共和黨議員9月已提出類似法案；懷俄明州共和黨占多數的州議會明年1月復會後，也可能討論類似法案。

進步派智庫「世紀基金會」(Century Foundation)研究員史特納(Andrew Stettner)說：「若其他州在州議會明年復會後跟進，我並不意外。」

勞工專家表示，各州此舉與一般州法牴觸，通常勞工不配合職場政策離職，無論是否攸關強制打疫苗或快篩規定，都無法申請失業補助。

稅務基金會(Tax Foundation)州稅計畫部副總監瓦查克(Jared Walczak)表示，雇主有權對員工祭出多項強制令，若雇員不接受就會被開除；主動辭職或違反公司政策而離職，不具申請失業救濟的資格，各州需要通過額外的配套措施，保障因為不打疫苗而被開除者。

諮詢公司「威爾斯塔華特森」(Willis Towers Watson)表示，超過半數雇主要求或將強制員工接種疫苗，包括聯合航空(UA)、福特(Ford)、泰森食品(Tyson Foods)等大企業。

拜登政府強制聯邦雇員、包商，參與聯邦醫療保險(Medicare)和醫療補助計畫(Medicaid)的機構人員打疫苗，但面臨法律訴訟。

許多州與市政府頒布公務員強制打疫苗規定，私人企業如醫院、養老院和日間照護中心亦然，許多不願配合的員工主動辭職或被開除，因而無法領取失業補助。

紐約州勞工廳指出，健康照護機構、養老院和學校職員，因拒絕配合疫苗強制令而離職者，無法領取失業補助，但若在工作中不會接觸大眾，或有令人信服的理由而不打疫苗，或許能申請失業救濟。

疫苗 共和黨 勞工

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