Omicron在美開始社區感染 15州20多人確診 還未有重症

美國4日至少已有15州發現20多人確診感染新冠Omicron變種毒株，雖未出現重症，但顯示社區傳染播已經開始。圖為佛蒙特州一名護士準備給兒童注射輝瑞疫苗。（美聯社）

美國的Omicron 新冠變種病毒 感染案例的範圍4日擴大到至少15個州，已有20人餘感染；不過，所有受感染者都未出現重症，年齡、疫苗接種狀態與旅行史也都不盡相同；紐約州 4日再通報三個確診案例，華盛頓州當天也新增三例，威斯康辛州則出現首起Omicron病例；拜登政府首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)表示，社區感染無疑已開始。

紐約市府在街頭為民眾提供免費快篩檢測。（路透）

伊利諾州一名五歲女孩在父親陪同下前往接種新冠疫苗。（美聯社）

●紐約州已有八例最多 華盛頓新增三例

紐約州的八起病例中，七人在紐約市，一人在紐約市近郊的蘇福克郡(Suffolk County)；紐約市曾為全球疫情熱點，紐約州衛生廳長巴塞特(Mary Bassett)說：「Omicron變種病毒已到紐約，開始看到社區傳播。」

除紐約州外，威斯康辛州4日通報第一個Omicron確診病例、華盛頓州通報三例，新澤西、馬里蘭與賓州等地3日即已通報出現首例Omicron確診，密蘇里州3日則出現首起推定Omicron確診病例；Omicron病毒也在路易斯安納、內布拉斯加、明尼蘇達、夏威夷、科羅拉多、猶他州、麻州與加州現蹤。

美國Omicron確診病患中，部分人有南非旅行史，有些人則為社區感染，如夏威夷一名患者未到他州旅遊，明尼蘇達州染疫男子從紐約動漫展返家後篩檢確診。

佛奇3日接受「彭博」(Bloomberg)訪問時說：「國內絕對有社區感染，雖還不清楚有多少，但絕對有。」

科學家與公衛官員仍在蒐集Omicron傳染力是否更強、對疫苗的抗藥性是否較高，以及是否比其他變種病毒更容易使宿主陷入重症的數據。

新冠Omicron變種毒株在美國的社區傳播恐已開始。圖為麻州民眾排隊打新冠疫苗補強針。（美聯社）

新冠Omicron變種毒株在美國的社區傳播恐已開始，追蹤染疫者接觸史刻不容緩。圖為佛州邁阿密街頭。（Getty Images）

●染疫者輕症無人住院 多數已完全接種

目前感染Omicron的確診者都是輕症，沒有人住院，但輕症也可能隨著時間拖長而變成重症；資料顯示，多數Omicron染疫者都已完成接種，不過至少兩人未打補強針，另有至少一起病例是剛染疫康復又感染Omicron。

美國目前的Omicron病例還無法精確剖析此新變異株，世界衛生組織(WHO)3日表示，初步數據顯示Omicron的傳染力較強；南非科學家尚未經同僚審閱的研究則發現，Omicron變異株讓確診者重複感染的風險更高。

衛生官員表示，部分感染Omicron的病患完全接種新冠疫苗，顯示疫苗仍可保護人們免於重症。

佛奇也說，實驗室研究顯示補強針增加注射者體內對抗許多變種病毒的抗體濃度，「有充足理由相信，若完成接種並打補強針，至少會有一定程度的交叉保護力，很可能免於重症，甚至抵禦Omicron毒株」。