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奧斯丁：近日中國軍事行動類似排練 華府續挺台

中央社／華盛頓4日綜合外電報導
美國國防部長奧斯丁。美聯社
美國國防部長奧斯丁。美聯社

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）今天表示，中國近來在台灣周圍的大規模軍事行動類似「排練」，而他重申華府對台的強烈支持。

法新社報導，在美國總統拜登政府擔任五角大廈首長的奧斯丁表示，美國持續支持「台灣自衛的能力」。

奧斯丁是在加州錫米谷（Simi Valley）雷根總統圖書館（Reagan Presidential Library）一場國防論壇做出上述言論。這場演說大部分聚焦於自信心日增的中國所構成的種種挑戰，他並強調華府與北京之間的「真正歧異」。

奧斯丁說：「他們看似在探索自身真實的能耐。」他說：「這看起來極像排練。」

部分分析家之前曾暗示說，北京可能是在拜登入主白宮的第一年，測試測試他。

奧斯丁表示，目前全球唯有中國有能耐利用其「經濟、外交、軍事和科技力量來對一個穩定開放的國際系統，發動一場持久的挑戰」。

他接著表示，美中這全球兩大經濟體「在利益和價值觀上有真切的歧異，但真正重要的是如何管理這些歧異」。

他表示，中國領導階層日益表達對「現行秩序的不滿，也愈加發聲有意撤換美國在世界的領導角色」。

然而，他說：「美國不尋求對峙也不尋求衝突…我們並不尋求新的冷戰，也不試著將世界劃分為勢不兩立的集團。」

這位退役四星將領說，面對中國挑戰，美國會加深與該區友善國家的聯繫，包括透過聯合演習。

奧斯丁說，「我們堅守一中原則」，但同時「仍然致力於遵循台灣關係法，支持台灣自衛能力，同時間保有能耐來抵抗任何可能危及台灣人民安全的武力進犯」。

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