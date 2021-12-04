喬州13歲男孩賣「幽靈槍」 意外打死親姊姊

購買零件而組裝的「幽靈槍」，已成為美國槍枝暴力中越來越嚴重的問題。（NBC News電視截屏）

喬治亞州 道格拉斯郡(Douglas County)警局表示，一名13歲少年製造、販賣「幽靈槍」(Ghost gun)，日前在販槍過程中，因為發生糾紛而意外開槍打死14歲姊姊。

有線電視新聞網(CNN)3日報導，道格拉斯郡警察 局長龐茲(Tim Pounds)指此事發生於11月27日，有兩個人來到13歲少年史考特(Wilson Brandon Scott III)住道格拉斯維爾(Douglasville)的家中，向他購買幽靈槍，結果兩個人卻是偷了槍就跑。

兩人拔腿逃跑後，史考特向兩人開槍，不料打中的卻是他的姊姊凱拉．史考特(Kyra Scott)，凱拉中槍後，家人即將她送往醫院，途中還曾受到警長及急救人員協助，但送醫後依然傷重不治。

喬治亞州亞特蘭大近郊的道格拉斯維爾13歲弟弟開槍，誤殺14歲姊姊的悲劇。圖為被殺的姊姊凱拉．史考特(Kyra Scott)。（WSB-TV電視截屏）

兩名偷槍嫌犯中，警方已抓獲19歲的艾爾(Yusef Jabryil McArthur El)，另一人仍在通緝中；史考特承認開槍，被控謀殺重罪及非法製造與販售槍枝，艾爾也被控謀殺重罪及竊盜罪，但正式起訴罪名仍待檢察官研究案情調查報告後決定。

龐茲表示，一位母親的兩個孩子，同時間一位殞命、另一位被控重罪，是「讓人很難受」；史考特的家人說，凱拉是位「最善良、最包容、最愛家人」的女孩。

龐茲表示，史考特銷售的幽靈槍「從頭到尾」都是由他一人打造，可以相信當天他打死姊姊的另一把槍也是由他製造；至於史考特在各地街頭販售他做的幽靈槍，由亞特蘭大 、道格拉斯郡、卡洛爾郡(Carroll County)，可謂「無所不至」。

「幽靈槍」指的是無序號的槍枝，除序號被磨掉的贓槍外，很多是購買零件後自行組裝的私槍，後者近年來有愈發氾濫的趨勢；且更糟的是，幽靈槍的主人為前科罪犯、或受如保護令等限制之人者所在多有。

龐茲就表示，幽靈槍的零件通過網路就能購買，具有殺傷力卻又無法追蹤，讓其氾濫成為「超級大事」，不容小覷。