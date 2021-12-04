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紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

喬州白人殺非裔 被告未婚妻網路募款 帳戶遭封鎖

編譯林梅婕／綜合3日電

去年殺害喬治亞州非裔男子艾伯里(Ahmaud Arbery)的三名白人在上周被判有罪，其中一人布萊恩(William Bryan)的未婚妻在募款網站GoFundMe上設立專頁，希望為布萊恩籌措上訴的費用，卻在本周遭該網站移除。

布萊恩的未婚妻艾米‧埃爾羅德(Amy Elrod)在GoFundMe設立募款專頁，目標總金額為30萬元；但近日卻全數被下架，GoFundMe發言人聲明：「我們的網站禁止為涉及暴力犯罪的被告籌措辯護資金。」

布萊恩的律師高夫(Kevin Gough)表示，布萊恩的親友雖然在另一個募款平台Spotfund成立新的帳號，卻同樣遭到移除。

高夫說：「諮詢法律的權利是受到憲法保障，但是對於像布萊恩這樣連為自己辯護籌措資金都沒有辦法的市井小民，已經毫無意義；為上訴募款本應是他的權利。」

另外兩名涉案的父子檔葛瑞格里‧馬麥克(Gregory McMichael)與和崔維斯‧馬麥克(Travis McMichael)也同樣被判有罪；陪審團甚至判崔維斯九項罪名全數成立，三人最高恐面臨無期徒刑。

埃爾羅德在個人臉書上發文表示，希望募款的民眾可以將錢匯到指定的行動支付平台Venmo帳號，內文也說明：「布萊恩將艾伯里案的過程記錄下來，而我們正在為他的上訴案籌措資金。」

內文強調上訴是必經之路，「如此一來人們才能知道真相，而非一昧相信媒體的報導，或以政治目的編造的虛假故事」；文末寫道：「布萊恩、他的家人和我們都非常感謝所有人的幫助。」

被告律師辯稱，當年在公民逮捕權(Citizen's arrest)還合法時，被告三人懷疑艾伯里是竊賊才試圖將他逮捕，而一旁目睹案發經過的布萊恩將過程全部錄影下來；但一直到案發後幾個月，布萊恩的錄影畫面被揭露引來社會撻伐後，三人才被逮捕。

艾伯里 GoFundMe 暴力犯罪

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