密州校園濫殺 兇嫌父母擁槍卻不負責 助長4死悲劇

密西根州奧克蘭郡牛津高中校園槍擊案嫌犯伊森．柯朗伯利的父母詹姆斯與珍妮佛被提控四項過失殺人罪後下落不明，警方已展開追捕。（美聯社）

密西根州奧克蘭郡檢察官 凱倫‧麥唐納(Karen McDonald)3日指出，該郡牛津高中(Oxford High School)槍擊 案嫌犯伊森‧柯朗伯利(Ethan Crumbley)的父母遭控犯下四起過失殺人罪，諸多事件發展時間點如嫌犯父親詹姆斯‧柯朗伯利(James Crumbley)買槍時兒子在旁，案發前乃母珍妮佛發簡訊要兒子別動手等，無不顯示兩人知情。

有線電視新聞網(CNN)3日報導，麥唐納現身電視螢幕指出，諸多事件發展時間點指出，柯朗伯利的父母助長這起槍擊悲劇，應追究其責任，才能釋出擁槍該負責任的訊息。

遭控四項過失殺人罪的詹姆斯(左)、珍妮佛(右)夫婦，目前下落不明。(Getty Images)

爸陪買槍 媽陪試射

檢察官指出，詹姆斯在11月26日黑色星期五到牛津的槍械店買下型號Sig Sauer SP2022的9毫米口徑半自動手槍，店員作證指出，買方的兒子伊森就在其身旁；就在大約同一天，伊森在社媒上貼照片，標題寫道，「今天剛取得我的寶貝，一把Sig Sauer SP2022的9毫米槍」；翌日乃母珍妮佛在社媒貼文說，「母子倆去試射他的新聖誕禮物」。

無視老師警告有異樣

槍擊案前一天，伊森在學校用手機 上網搜尋彈藥，讓老師瞧見，心生警覺，而向校方報告，校方留語音訊息給他母親，但沒收到回應，再寄電子郵件給他雙親，他們一樣置若罔聞。

檢察官指出，後來珍妮佛還與兒子簡訊交談，寫著「LOL，我沒對你生氣。你得想法子(拿了槍)別被抓到」。

11月30日槍擊案當天，伊森的老師發現一張字條，上頭繪有槍枝、子彈、槍擊別人等圖案，還有憤世嫉俗想殺人的字句，叫她吃驚到馬上掏手機拍下來；校方馬上要求其父母到學校；校方顧問帶著伊森跟他背包到辦公室；檢察官表示，校方向其父母出示那張字條，並要求兩人必須48小時內為兒子找好顧問，但兩人沒問槍在哪兒，也沒檢查背包。

密西根州奧克蘭郡檢察官麥唐納(右)3日宣布控告該郡牛津高中校園槍擊犯伊森．柯朗伯利的父母詹姆斯與珍妮佛四項過失殺人罪。(美聯社)

槍放臥室 抽屜沒上鎖

伊森的父母拒絕帶兒子離開學校，然後自己走人，伊森於是返回班上；約在下午1時22分，他母親發簡訊給他說，「伊森，別動手」，但到此時，四名學生已中槍死亡，另六人受傷，伊森向警方投案；1時37分，詹姆斯去電911，表示自己家裡槍枝不見了，相信槍手就是他兒子；麥唐納檢察官表示，槍本來就擱在他父母臥室抽屜裡，抽屜沒上鎖。