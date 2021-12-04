密州校園槍手父母被控過失殺人…下落不明 警方追捕
密西根州奧克蘭郡檢察官麥唐納(Karen McDonald)3日對該郡牛津高中校園槍擊犯伊森．柯朗伯利(Ethan Crumbley，15歲)的父母詹姆斯(James Crumbley)與珍妮佛(Jennifer Crumbley)，提控四項過失殺人罪，但他們目前下落不明，警方已展開追捕。
麥唐納說，柯朗伯利在槍擊案中所使用的槍枝，為其父親詹姆斯在感恩節次日購入，他後來將該把手槍送給了兒子，珍妮佛還在社交媒體帳號上發文說，正與兒子試用兒子的聖誕禮物─9mm手槍。
麥唐納還提到，槍手母親珍妮佛曾向兒子發出簡訊說，「伊森，不要這麼做」(Ethan, don't do it.)。
柯朗伯利夫婦的律師史密斯(Shannon Smith)與雷曼(Mariell Lehman)表示，他們的委託人並沒有潛逃，兩人會回來面對，並出席法庭過堂；但警方表示，遲至3日下午，兩人並未現身且失去聯繫。
律師說，他們2日晚間聯繫了檢察官，並告訴檢察官夫婦倆將自首，但檢察官未事先與他們溝通，就直接舉行記者會，宣布控罪。
史密斯表示，柯朗伯利夫婦在槍擊案發生的當晚，為了安全考量離開了小鎮，但他們會回到該地接受傳訊，「他們沒有要逃逸。」
奧克蘭郡警長博查德(Michael Bouchard)說，他是從媒體報導中得知該對夫婦被控罪，檢方如果先向他們發出警告，通常會比較容易抓住嫌犯；不過，他表示，警方與聯邦調查局、美國法警局(U.S. Marshals Service)都已在追緝。
麥唐納表示，在槍擊案發生前約三小時，有老師發現柯朗伯利的桌子上有一張令人不寒而慄的紙條，上面畫了一把槍、一顆子彈、一個槍擊受害者及一個大笑的表情符號，紙條上寫著「思緒不停，救我吧」、「我的生命毫無用處」、「世界已死」等文字。
校方因此立刻找來柯朗伯利夫婦到學校開會；檢察官說，這對夫婦未問兒子是否帶槍或槍在哪裡，也沒有檢查他的背包，而當時手槍的確放在兒子背包內。
雙方談了一陣後，柯朗伯利仍然留在學校並回到教室，隨後他就進入廁所，再從洗手間出來時，就開始向經過的學生開槍射擊，該槍擊案導致四死七傷。
麥唐納3日上午對珍妮佛與詹姆斯提出過失殺人罪的指控；此前檢察官曾表示，這對父母的行為「遠遠超過了玩忽職守」，如果四項過失殺人罪名成立，每一項罪名就可能讓他們面臨最高15年監禁。
她說，柯朗伯利夫婦是唯一知道獲得作案手槍途徑者，然而「這把槍似乎是允許他人自由拿取」。
柯朗伯利夫婦原訂3日下午2時向警方自首，但目前下落不明，還不清楚是否他們弄錯時間，或企圖逃跑。
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