密州校園槍手父母被控過失殺人…下落不明 警方追捕

遭控四項過失殺人罪的詹姆斯(左)、珍妮佛(右)夫婦，目前下落不明。(美聯社)

密西根州奧克蘭 郡檢察官 麥唐納(Karen McDonald)3日對該郡牛津高中校園槍擊 犯伊森．柯朗伯利(Ethan Crumbley，15歲)的父母詹姆斯(James Crumbley)與珍妮佛(Jennifer Crumbley)，提控四項過失殺人罪，但他們目前下落不明，警方已展開追捕。

麥唐納說，柯朗伯利在槍擊案中所使用的槍枝，為其父親詹姆斯在感恩節次日購入，他後來將該把手槍送給了兒子，珍妮佛還在社交媒體帳號上發文說，正與兒子試用兒子的聖誕禮物─9mm手槍。

麥唐納還提到，槍手母親珍妮佛曾向兒子發出簡訊說，「伊森，不要這麼做」(Ethan, don't do it.)。

密西根州奧克蘭郡牛津高中校園槍擊案15歲嫌犯伊森．柯朗伯利(Ethan Crumbley)。（Getty Images）

柯朗伯利夫婦的律師史密斯(Shannon Smith)與雷曼(Mariell Lehman)表示，他們的委託人並沒有潛逃，兩人會回來面對，並出席法庭過堂；但警方表示，遲至3日下午，兩人並未現身且失去聯繫。

律師說，他們2日晚間聯繫了檢察官，並告訴檢察官夫婦倆將自首，但檢察官未事先與他們溝通，就直接舉行記者會，宣布控罪。

史密斯表示，柯朗伯利夫婦在槍擊案發生的當晚，為了安全考量離開了小鎮，但他們會回到該地接受傳訊，「他們沒有要逃逸。」

奧克蘭郡警長博查德(Michael Bouchard)說，他是從媒體報導中得知該對夫婦被控罪，檢方如果先向他們發出警告，通常會比較容易抓住嫌犯；不過，他表示，警方與聯邦調查局、美國法警局(U.S. Marshals Service)都已在追緝。

麥唐納表示，在槍擊案發生前約三小時，有老師發現柯朗伯利的桌子上有一張令人不寒而慄的紙條，上面畫了一把槍、一顆子彈、一個槍擊受害者及一個大笑的表情符號，紙條上寫著「思緒不停，救我吧」、「我的生命毫無用處」、「世界已死」等文字。

校方因此立刻找來柯朗伯利夫婦到學校開會；檢察官說，這對夫婦未問兒子是否帶槍或槍在哪裡，也沒有檢查他的背包，而當時手槍的確放在兒子背包內。

雙方談了一陣後，柯朗伯利仍然留在學校並回到教室，隨後他就進入廁所，再從洗手間出來時，就開始向經過的學生開槍射擊，該槍擊案導致四死七傷。

導致四名學生身亡的密西根州奧克蘭郡牛津高中校園槍擊案發生以來，獻花紀念死者的民眾絡繹不絕。（Getty Images）

麥唐納3日上午對珍妮佛與詹姆斯提出過失殺人罪的指控；此前檢察官曾表示，這對父母的行為「遠遠超過了玩忽職守」，如果四項過失殺人罪名成立，每一項罪名就可能讓他們面臨最高15年監禁。

她說，柯朗伯利夫婦是唯一知道獲得作案手槍途徑者，然而「這把槍似乎是允許他人自由拿取」。

柯朗伯利夫婦原訂3日下午2時向警方自首，但目前下落不明，還不清楚是否他們弄錯時間，或企圖逃跑。