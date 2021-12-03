我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「晶片荒只會更糟」 雷蒙多促聖誕節前通過晶片法

全美大眾交通口罩令 延長至明年3月18日

當流感碰上Omicron… PCR檢測準確度勝快篩

記者顏伶如／綜合報導

入冬後流感病例漸增，呼吸道合胞病毒(respiratory syncytial virus，RSV)感染案例近來也有增加趨勢，Omicron新冠變種病毒感染案例又在包括美國在內等全球20多個國家出現；公共衛生專家指出，民眾若出現身體不適症狀，第一時間應立即接受病毒檢測，釐清是否為Omicron變種病毒感染，並且應以核酸檢測(PCR)做為黃金準則，快篩結果可信度則略遜一籌。

哈芬登郵報(HuffPost)報導，面對傳染力增強的Omicron變種病毒，科學界目前仍有許多疑問未找到答案，感染Omicron變種病毒有哪些特殊症狀，成為民眾關心話題；第一位對世界衛生組織(WHO)通報Omicron感染案例的南非女醫師安吉莉克‧古戚(Angelique Coetzee)上周對「每日電訊報」(The Telegraph)說，Omicron患者症狀相對輕微，與先前醫治過的染疫患者症狀截然不同，讓她感到意外。

古戚說，感染Omicron變種病毒的患者大多出現重度疲憊，一名兒童患者則心率增加，但沒有患者出現嗅覺或味覺喪失的問題。

俄亥俄州立大學(Ohio State University)魏克斯納醫學中心(Wexner Medical Center)傳染病醫師索布哈尼(Mahdee Sobhanie)指出，醫學界對於Omicron變種病毒仍有許多未解之處；目前研究人員正在調查不同年齡層的族群、慢性疾病患者以及是否接種新冠疫苗等個人條件，是否在感染Omicron變種病毒後，出現不同反應。

哈芬登郵報報導，由於目前還沒有足以辨別感染Omicron變種病毒的特殊症狀，民眾應該密切注意是否出現發燒、發冷、咳嗽、流鼻水、頭疼、肌肉疼痛、腸胃不適、失去嗅覺或味覺等常見的染疫症狀。

美國疾病防治中心(CDC)指出，就算已經完成接種新冠疫苗的民眾，如果出現染疫症狀，同樣應該接受病毒檢測。

報導指出，公衛專家指出，現在剛好是流感季節， 呼吸道合胞病毒感染案例近來同樣出現增加趨勢，症狀與感染新冠病毒相近，因此接受病毒檢測變得極為重要，病毒檢測應以核酸檢測為主。

索布哈尼說，在關於Omicron變種病毒的訊息仍不明朗的此時，民眾要規畫年底聖誕節的出遊或親友聚會行程，確實頗為困難。

Omicron 變種病毒 檢測

上一則

終結病毒無法兌現 拜登支持率雪上加霜

下一則

Delta肆虐全美 「Omicron是火花 Delta是場大火」

延伸閱讀

舊金山出現首例Omicron確診病例 全員警戒

舊金山出現首例Omicron確診病例 全員警戒
華醫預測：Omicron將成主流病毒株 半年內攻陷全球

華醫預測：Omicron將成主流病毒株 半年內攻陷全球
Omicron再感染風險是先前毒株3倍 專家籲快打第3劑

Omicron再感染風險是先前毒株3倍 專家籲快打第3劑
當流感碰上Omicron… PCR檢測準確度勝快篩

當流感碰上Omicron… PCR檢測準確度勝快篩

熱門新聞

聯合創設華人精英「百人會」的實業家、慈善家唐騮千與徐心眉夫婦。(Getty Images)

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

2021-12-01 09:24
Omicron變種病毒近日迅速傳播，讓民眾擔憂可能有新一波疫情，不過流行病學專家持相反意見，認為Omicron有機會讓疫情「比最初擔心的更早結束」、還將其稱作「聖誕禮物」。（美聯社）

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

2021-11-30 20:43
白宮首席醫學顧問佛奇表示，南非發現最新新冠病毒變種B.1.1.529雖在美國尚未現蹤，但已是「紅色警告」。（美聯社）

專家：Omicron變種病毒傳染力是Delta五倍 佛奇稱「紅色警告」

2021-11-27 13:50
梁元華（左）與柯林斯（右）在社群網站相當活躍，經常發布與飼養小狗「可可」(Coco，中)有關的生活點滴。（取自Instagram）

剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破

2021-11-27 06:13
美國加州1日出現全國首例變種新冠病毒Omicron的確診病患。圖為舊金山國際機場。(Getty Images)

全美首例 加州發現Omicron確診病患

2021-12-01 14:23
美國紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）於美國時間26日晚間宣布，紐約州自12月3日起將進入「緊急狀態」。（美聯社）

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

2021-11-26 21:12

超人氣

更多 >
紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市
密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校

密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校
全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測

全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測
女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光

女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光
美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明

美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明