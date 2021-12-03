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Omicron在蔓延 歐洲加強抗疫 紛紛重祭封鎖令

編譯洪毅／綜合2日電
Omicron病毒有可能成為歐洲境內傳播的主要新冠病毒。圖為西班牙馬德里街頭人們戴口罩逛街。（美聯社）
Omicron病毒有可能成為歐洲境內傳播的主要新冠病毒。圖為西班牙馬德里街頭人們戴口罩逛街。（美聯社）

新冠Omicron變種病毒開始在歐洲蔓延，歐洲疾病預防控制中心(ECDC)推估，不消幾個月，Omicron病毒就會占歐洲一半以上的新冠確診數，顯示此病毒的傳染力可能比Delta變種病毒還要強，讓歐洲各國不敢大意，紛紛重新祭出各種封鎖措施，重罰未接種者，令其寸步難行。

挪威派對爆染疫 西班牙現無關聯病例

目前Omicron病毒確切的傳染力、致病力、重症率、突破抗體率等仍有待研究；但在挪威，至少有50人因為在奧斯陸一間餐廳參加聖誕派對而染上Omicron病毒，與會者的疫苗接種率甚高；在西班牙，截至2日出現第五例Omicron病毒，且與最早的發源地南非無關，有初步的國內傳播跡象。

ECDC則在2日表示，如果此病毒比目前已知傳染力最強的Delta病毒還要強，則不消幾個月，Omicron病毒就會過半數，成為歐洲境內傳播的主要新冠病毒；法國新冠疫情科學委員會主席戴佛西(Jean-François Delfraissy)也說，Omicron病毒的病例數，明年1月底前就可能超越Delta病毒。

目前歐洲尚未出現Omicron病毒染疫重症病例，且有一半病例為無症狀感染，但是歐洲目前已知的此病毒染疫者不足百人，且多數為較年輕或是已接種疫苗者，故尚無大意空間；ECDC主任艾孟(Andrea Ammon)就表示，擴大接種率，並為40歲以上民眾接種補強針是必要的。

因應新冠Omicron變種病毒開始在歐洲蔓延，德國祭出封鎖措施，未打疫苗者禁出入...
因應新冠Omicron變種病毒開始在歐洲蔓延，德國祭出封鎖措施，未打疫苗者禁出入公共場所。圖為2日東部重要的文化、政治和經濟中心德累斯頓街頭空空蕩蕩。（美聯社）

希臘不打疫苗罰款 德國禁足公共場所

為擴大疫苗接種率，希臘政府決定，60歲以上未接種疫苗者罰款「每月100歐元(約113美元)」，總理米佐塔基斯(Kyriakos Mitsotakis)還說，他相信他在做「正確的事情」，「不在乎會掉選票」；在德國，未接種者則是無法前往非必要商店、餐廳、大型活動等，而且還要篩檢結果陰性才能上班。

荷蘭實施宵禁 部分地區禁止集會示威

一些國家再度祭出經濟封鎖，挪威對奧斯陸及郊區實施「最嚴格措施」，包括限制100人以上室內集會活動，及餐館顧客須實聯制等；英國則恢復在商店及大眾運輸戴口罩的要求；而荷蘭的封鎖則是數一數二嚴格，實施宵禁，部分地區還下令禁止集會示威活動。

當然，這些措施引發民眾不滿，抗議活動在歐洲遍地開花，因為這一切代表，當初政治人物矢言「大規模接種就能恢復正常」的說法，已宣告跳票。

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