又4州淪陷 紐約爆5例Omicron…5萬人動漫展恐釀超級傳播

紐約等四州2日紛傳新冠Omicron變種病毒株確診案例，而且僅紐約一州就發現五例，而明尼蘇達州發現的病例於上月曾到紐約市參加動漫展，該展參與人數多達5萬人，恐成「超級傳播者」，當局正密切追蹤。（Getty Images）

明尼蘇達、科羅拉多、紐約及夏威夷四州2日分傳新冠Omicron 變種病毒株確診案例，繼加州之後，成為全國「淪陷」的第二、三、四、五個州；明州男性患者11月曾到紐約市 參加動漫展，該展參與人數多達5萬人，當局正密切追蹤；而科州婦女是最近前往南非返國，確診後症狀輕微，紐約則一口氣傳出至少五例；夏威夷的確診者雖沒有旅遊紀錄，但卻未接種疫苗 。

明州衛生廳表示，州內患者為男性，六個月前已完成疫苗接種，11月稍早還追加補強針；他上周出現輕微症狀，前往就診而發現染疫，現已康復，經明州偵監計畫確定感染的是Omicron病毒株。

衛生廳指出，明州男子出現症狀前幾天，曾到紐約市參加11月19到21日舉辦的「NYC 2021」動漫展，官員已要求男子隔離；衛生廳已與紐約市府及聯邦疾病防治中心(CDC)協同調查Omicron病毒株。

NYC 2021動漫展主辦方表示，展覽地點在市內曼哈頓區「賈維茨會議中心」(Jacob K. Javits Convention Center)，吸引約5萬人參加，參展者都應要求戴口罩，出示至少接種一劑新冠疫苗證明；紐約市正在追蹤參展民眾。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)及紐約市長白思豪(Bill de Blasio)罕見召開聯合記者會，透露五名患者基本資料：一人住在布魯克林區，兩人住在皇后區，另有一人住在長島蘇福克郡，還有一名感染者是來紐約市的一名遊客；其中，蘇福克郡的感染者為一名67歲女性，日前曾去過南非，也接種過疫苗；不過，皇后區和布碌崙的感染者接種情況不明。

霍楚及白思豪均表示，因為很多紐約人都已接種疫苗，官員也取得更多工具可對抗病毒，目前要對抗Omicron變種，地位比疫情早期要優越得多；但白思豪認為，未來幾天因Omicron變種而生病的人會增多，市府必須假設會發生社區傳染。

2日稍早紐約州、市並未確定出現Omicron變種病毒患者；但明州男子因新變種而生病，因此霍楚敦促參加過NYC 2021動漫展者接受檢測。

科州衛生廳官員表示，州內確診感染Omicron病毒株的女性住阿拉帕霍郡(Arapahoe County)，最近前往包括南非的非洲數國觀光；她已完成疫苗接種，但還沒追加補強針，目前病徵輕微，州內與她有近距離接觸的人，經檢測均為陰性反應。

夏威夷證實感染Omicron變種病毒的患者近期沒有旅行史，也未接種疫苗；夏威夷流行病學家莎拉·肯布爾2日表示，這名成年人一年前曾感染新冠病毒，目前雖有頭痛、身體疼痛和咳嗽等輕微症狀，但沒有住院。