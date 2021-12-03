我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「晶片荒只會更糟」 雷蒙多促聖誕節前通過晶片法

全美大眾交通口罩令 延長至明年3月18日

又4州淪陷 紐約爆5例Omicron…5萬人動漫展恐釀超級傳播

編譯潘勛／綜合2日電
紐約等四州2日紛傳新冠Omicron變種病毒株確診案例，而且僅紐約一州就發現五例，而明尼蘇達州發現的病例於上月曾到紐約市參加動漫展，該展參與人數多達5萬人，恐成「超級傳播者」，當局正密切追蹤。（Getty Images）
紐約等四州2日紛傳新冠Omicron變種病毒株確診案例，而且僅紐約一州就發現五例，而明尼蘇達州發現的病例於上月曾到紐約市參加動漫展，該展參與人數多達5萬人，恐成「超級傳播者」，當局正密切追蹤。（Getty Images）

明尼蘇達、科羅拉多、紐約及夏威夷四州2日分傳新冠Omicron變種病毒株確診案例，繼加州之後，成為全國「淪陷」的第二、三、四、五個州；明州男性患者11月曾到紐約市參加動漫展，該展參與人數多達5萬人，當局正密切追蹤；而科州婦女是最近前往南非返國，確診後症狀輕微，紐約則一口氣傳出至少五例；夏威夷的確診者雖沒有旅遊紀錄，但卻未接種疫苗

明州衛生廳表示，州內患者為男性，六個月前已完成疫苗接種，11月稍早還追加補強針；他上周出現輕微症狀，前往就診而發現染疫，現已康復，經明州偵監計畫確定感染的是Omicron病毒株。

衛生廳指出，明州男子出現症狀前幾天，曾到紐約市參加11月19到21日舉辦的「NYC 2021」動漫展，官員已要求男子隔離；衛生廳已與紐約市府及聯邦疾病防治中心(CDC)協同調查Omicron病毒株。

NYC 2021動漫展主辦方表示，展覽地點在市內曼哈頓區「賈維茨會議中心」(Jacob K. Javits Convention Center)，吸引約5萬人參加，參展者都應要求戴口罩，出示至少接種一劑新冠疫苗證明；紐約市正在追蹤參展民眾。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)及紐約市長白思豪(Bill de Blasio)罕見召開聯合記者會，透露五名患者基本資料：一人住在布魯克林區，兩人住在皇后區，另有一人住在長島蘇福克郡，還有一名感染者是來紐約市的一名遊客；其中，蘇福克郡的感染者為一名67歲女性，日前曾去過南非，也接種過疫苗；不過，皇后區和布碌崙的感染者接種情況不明。

霍楚及白思豪均表示，因為很多紐約人都已接種疫苗，官員也取得更多工具可對抗病毒，目前要對抗Omicron變種，地位比疫情早期要優越得多；但白思豪認為，未來幾天因Omicron變種而生病的人會增多，市府必須假設會發生社區傳染。

2日稍早紐約州、市並未確定出現Omicron變種病毒患者；但明州男子因新變種而生病，因此霍楚敦促參加過NYC 2021動漫展者接受檢測。

科州衛生廳官員表示，州內確診感染Omicron病毒株的女性住阿拉帕霍郡(Arapahoe County)，最近前往包括南非的非洲數國觀光；她已完成疫苗接種，但還沒追加補強針，目前病徵輕微，州內與她有近距離接觸的人，經檢測均為陰性反應。

夏威夷證實感染Omicron變種病毒的患者近期沒有旅行史，也未接種疫苗；夏威夷流行病學家莎拉·肯布爾2日表示，這名成年人一年前曾感染新冠病毒，目前雖有頭痛、身體疼痛和咳嗽等輕微症狀，但沒有住院。

圖為戴口罩的紐約市民眾搭乘地鐵。（Getty Images）
圖為戴口罩的紐約市民眾搭乘地鐵。（Getty Images）
圖為紐約市民眾排隊接受新冠快篩檢測。(Getty Images)
圖為紐約市民眾排隊接受新冠快篩檢測。(Getty Images)

Omicron 疫苗 紐約市

上一則

Omicron助長通膨 財長葉倫：不再說經濟困境是「暫時」

延伸閱讀

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市
紐約市府、市議會公布規畫 未來五年內新建150哩公車道

紐約市府、市議會公布規畫 未來五年內新建150哩公車道
紐約州日增病例近萬人 10個月來新高

紐約州日增病例近萬人 10個月來新高
逾千獄警未接種 紐約市重囚監獄人力缺恐失控

逾千獄警未接種 紐約市重囚監獄人力缺恐失控

熱門新聞

聯合創設華人精英「百人會」的實業家、慈善家唐騮千與徐心眉夫婦。(Getty Images)

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

2021-12-01 09:24
Omicron變種病毒近日迅速傳播，讓民眾擔憂可能有新一波疫情，不過流行病學專家持相反意見，認為Omicron有機會讓疫情「比最初擔心的更早結束」、還將其稱作「聖誕禮物」。（美聯社）

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

2021-11-30 20:43
白宮首席醫學顧問佛奇表示，南非發現最新新冠病毒變種B.1.1.529雖在美國尚未現蹤，但已是「紅色警告」。（美聯社）

專家：Omicron變種病毒傳染力是Delta五倍 佛奇稱「紅色警告」

2021-11-27 13:50
梁元華（左）與柯林斯（右）在社群網站相當活躍，經常發布與飼養小狗「可可」(Coco，中)有關的生活點滴。（取自Instagram）

剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破

2021-11-27 06:13
美國加州1日出現全國首例變種新冠病毒Omicron的確診病患。圖為舊金山國際機場。(Getty Images)

全美首例 加州發現Omicron確診病患

2021-12-01 14:23
美國紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）於美國時間26日晚間宣布，紐約州自12月3日起將進入「緊急狀態」。（美聯社）

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

2021-11-26 21:12

超人氣

更多 >
紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市
密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校

密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校
全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測

全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測
女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光

女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光
美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明

美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明