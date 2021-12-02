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國防部長下令：全體官兵拒打疫苗就停俸、列曠職

記者顏伶如／綜合報導
國防部長奧斯丁對國民兵及預備役全體官兵下令，若不接種新冠疫苗將遭停俸，並列為演習訓練無故曠職，退役福利將會受影響。圖為紐約州國民兵為民眾檢測。（路透）
國防部長奧斯丁對國民兵及預備役全體官兵下令，若不接種新冠疫苗將遭停俸，並列為演習訓練無故曠職，退役福利將會受影響。圖為紐約州國民兵為民眾檢測。（路透）

根據國家廣播公司(NBC)取得的一份軍方備忘錄，國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)已對國民兵及預備役全體官兵下令，若不接種新冠疫苗將遭停俸，並列為演習訓練無故曠職，退役福利將會受影響。

全美約有40萬名國民兵成員；報導指出，奧斯丁今年8月24日下令所有現役美軍強制接種疫苗，並指示三軍自行擬定實施細則與進度表，但11月30日發布的備忘錄，進一步把疫苗強制接種規定擴大至國民兵(National Guard)、預備役(Ready Reserve)全體人員。

備忘錄副本送交參謀首長聯席會議主席、三軍將領、國防部人事處長、國民兵總部；根據奧斯丁下令的疫苗接種規定，國民兵及預備役成員必須完成接種疫苗，才能參加訓練及演習，若不遵守要求將遭停俸，並列為無故曠職，服務時數不列入登記，退役福利計算將受直接影響；國民兵薪俸來自於聯邦政府經費。

共和黨籍奧克拉荷馬州州長史提特(Kevin Stitt)上月2日致函奧斯丁，要求撤消奧克拉荷馬州國民兵疫苗強制接種規定；數天之後，史提特任命新國民兵指揮官，並稱新任主管不會執行國防部的疫苗接種令。

報導指出，奧斯丁11月29日駁回史提特撤消奧克拉荷馬州國民兵疫苗接種規定的請求；奧克拉荷馬州國民兵約有8000名成員。

國家廣播公司分析，由於國民兵接種疫苗屬於各州政府管理權限，國民兵的絕大多數訓練、出勤皆由州政府掌理，各州州長指揮調度，奧斯丁的疫苗接種規定如何落實，目前仍無法確知。

國民兵 疫苗 奧克拉荷馬州

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