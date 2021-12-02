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全國戒備Omicron 華裔專家溫麟衍：出國旅行先緩緩

編譯郭宣含／綜合1日電
華裔公衛專家溫麟衍 (Leana Wen)。(Getty Images)
華裔公衛專家溫麟衍 (Leana Wen)。(Getty Images)

Omicron變種病毒來勢洶洶，多國實施旅行限制和採取預防措施，有線電視新聞網(CNN)醫療分析師，華裔公衛專家溫麟衍(Leana Wen)受訪說明新變種病毒情況，並對民眾提出相關建議。

該擔心Omicron什麼？

首先是傳播力，如果Omicron更具傳播力，可能取代其他現有變種病毒，成為主流病毒株，Delta便是如此。其次是致病力，即這種病毒株是否會造成更嚴重病症？第三則是免疫逃逸(immune escape)，這種病毒株能否逃離現有疫苗的防護？雖然現有疫苗不可能完全無效，但可能降低效力。

醫師擔心的是，Omicron似乎超越Delta傳播速度，但能否成為主流病毒株仍待觀察。

要研究什麼？要多久？

研究人員必須找到上述三個問題的答案，目前科學家懷疑，Omicron可能更具傳播力，但尚待確認。科學家也不清楚該病毒株的致病力，需要再追蹤南非確診者臨床個案幾天，取得更多資訊。

現有更多人研究疫苗抗體能否對抗Omicron，白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)估計，要再等兩周才有結果；許多疫苗研究人員認為，打過補強針者體內有更強抗體，但尚待觀察。

此外還有檢測和治療問題，PCR檢測似乎可驗出Omicron，但居家、快速抗原檢測(antigen test)能否驗出尚不明，科學家也不清楚單柱抗體和新冠口服藥能否緩解新冠病症。

各國防疫限制過度反應？

溫麟衍不這麼認為，他認為全球疫情期間都在趕進度或因應疫情，而非主動出擊，如果這次是假警報當然好，但就政策面來說，政府需要為最糟情況做好準備，包括提醒臨床醫師、擴充醫院能量和教民眾自保防疫。

是否該延後旅遊計畫？

如果是出國旅行，應保持彈性計畫，因為許多國家實施旅行禁令和額外限制，出遊時可能面臨隔離規定或不容易找到航班；高風險族群可考慮延後旅行，因為Omicron仍有許多疑問未解。

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