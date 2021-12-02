「不是面對某種怪獸」疫苗防重症 抗Omicron現曙光

初步跡象顯示，Omicron可躲過部分免疫系統，但現有疫苗應仍可避免重症與病歿。圖為一護士準備為學生注射疫苗。（美聯社）

傳染力增強的Omicron變種病毒 株被南非科學家查出之後，根據世界衛生組織(WHO)統計，全球24個國家已出現傳染案例，估計疫情將繼續擴散；但華爾街日報報導，以色列 在調查一名感染Omicron變種病毒的45歲心臟病醫師接觸史時發現，接種新冠疫苗有助於避免感染後陷入重症，消息傳出彷彿讓科學家見到一絲曙光。

華爾街日報報導，最新出現的實際病例顯示，新冠疫苗可能有助遏止Omicron變種病毒傳播，也讓接種民眾萬一曝露於Omicron變種病毒之後，避免陷入重症。

報導指出，一名45歲以色列心臟病醫師先前分別在倫敦、以色列參加會議，數天期間曾經近距離接觸的對象超過百餘人，返回以色列後才證實感染Omicron變種病毒。

以色列希巴醫療中心(Sheba Medical Center)傳染疾病流行病學小組主任吉莉‧瑞葛維-尤查(Gili Regev-Yochay)說，透過接觸史追蹤調查，心臟科醫生曾接觸的所有對象中，到目前為止只有一人遭到感染。這名遭感染的對象為一名70歲醫師，兩人曾一起搭車，未戴口罩；兩名醫生都任職於希巴醫療中心。

瑞葛維-尤查說，心臟病醫師妻子與三名兒女接受病毒檢測結果都呈現陰性，這起案例令人欣慰，「讓我們了解我們所面對的，並不是某種怪獸。」

她也表示，由於心臟病醫師接觸對象人數眾多，「我們原本以為許多人因此曝露於病毒底下，會因此出現更多感染案例」。

WHO首席科學家斯蘇米亞‧瓦米納坦(Soumya Swaminathan)說，新冠疫苗可能提供抵抗Omicron變種病毒的某種程度保護，「但我們仍需釐清保護效果是否有任何減少。」

另一方面，美聯社報導，Omicron變種病毒充滿高度神祕，科學家恐怕需要花上數周時間，才能解開謎團，確認這款新型變種病毒的殺傷力究竟有多強。

相較於之前出現的其他幾種變種病毒，Omicron變種病毒突變數量極高，約有30處突變出現於病毒的棘蛋白(spike protein，又稱S蛋白)，也就是變毒依附在人體細胞的接觸點。

約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院醫師莫斯(William Moss)指出，Omicron變種病毒出現許多獨特的突變，「傳染力可能大幅增強、或許有辦法侵入人體免疫系統的兩種特質加在一起，讓人特別憂心。」