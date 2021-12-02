Omicron現蹤美等24國 56國實施旅遊限制

聯邦疾病防治中心(CDC)30日要求美國航空公司，交出遭Omicron影響的南非等八國旅客名單，並將相關資訊交給地方和州公衛單位追蹤。(美聯社)

世界衛生組織(WHO)1日表示，Omicron 已在美國等24國現蹤，至少已有56國實施旅遊限制，歐盟委員會主席呼籲為最糟情況做好準備；聯邦疾病防治中心(CDC)30日要求美國航空公司，交出遭Omicron影響的南非等八國旅客名單，並將相關資訊交給地方和州公衛單位追蹤。

Omicron變種病毒 在南非被發現不到四周後，已迅速成為主流變種病毒，美國境內也在1日發現首例確診者；世衛 表示，24國回報發現Omicron確診案例，包括西班牙、加拿大、英國等，阿拉伯聯合大公國1日也發現首例，成為既沙烏地阿拉伯之後第二個波斯灣國家。

另方面，路透獨家報導，CDC30日晚間致信航空公司，要求他們蒐集14天內到過波札那、史瓦帝尼、賴索托、馬拉威、莫桑比克、納米比亞、南非和辛巴威的所有旅客姓名與聯絡方式，並在24小時內交出。

初步研究 新變種傳染力強

CDC告訴航空公司：「CDC會把這些旅客的連絡資訊交給州與地方公衛夥伴追蹤，追蹤內容可能包括入境後的病毒篩檢與隔離。」

加州發現美國首例Omicron變種病毒，給民眾帶來恐慌。圖為兩名亞裔1日戴著口罩在洛杉磯市街頭行走。 (Getty Images)

初步跡象顯示，Omicron可能比之前的變種病毒更具傳播力；南非國家傳染病研究所(NICD)指出，從初步流行病學數據可見，Omicron可躲過部分免疫系統，但現有疫苗應仍可避免重症與病歿。

南非從30日至1日回報的Omicron確診案例翻倍；世衛傳染病學家預估，幾天內就能得知Omicron的傳染力。

歐盟主席：防疫與時間賽跑

歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)1日在記者會上提醒，防疫重點就是「期待最好情況，但也為最壞情況最好準備」；她指出，歐盟現正處於第四波疫情，而且從Delta變種病毒的經驗可知，防疫就是與時間賽跑。

馮德萊恩表示，完整接種新冠疫苗和打補強針可望提供最強保護力；歐盟將展開5至11歲孩童的接種行動。

世衛緊急計畫執行主任萊恩(Michael Ryan)批評已開發國家，多數人口已完整接種，但許多貧窮國家的弱勢人口仍毫無疫苗；世衛多次警告，只要新冠病毒持續在未接種者之間傳播，就會再製造出新變種病毒。

世衛也指出，截至11月28日，約有56個國家實施旅遊限制以圍堵Omicron；聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)譴責此舉為「旅遊種族隔離」，地毯式旅遊禁令無法避免病毒在國家間傳播，還可能對生命與生計帶來重大負擔，他建議身體不適者、高風險或60歲以上未接種民眾延後旅遊計畫。