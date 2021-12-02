全美首例Omicron 加州現蹤…完全接種、未打補強針 症狀輕

白宮首席防疫顧問、國家過敏和傳染病研究院院長佛奇1日在白宮表示，加州1日出現全美首例變種新冠病毒Omicron確診病例。（歐新社）

加州1日出現全美首例變種新冠病毒Omicron 確診病例，白宮首席防疫顧問、國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)在白宮表示，該病患此前已完全接種新冠疫苗 ，但未打補強針，上月下旬從南非 返美，目前症狀輕微；公衛專家表示，目前Omicron確診病例多為輕症或無症狀，現有新冠疫苗應能提供保護，防止死亡或重症住院。

佛奇表示，美國出現病例只是早晚的事，加州的這個全美首例病例11月22日從南非返美，11月29日新冠檢測結果呈陽性，但症狀輕微，已在恢復並自我隔離；公衛官員已聯絡所有與該確診病例曾有密切接觸的民眾，他們的新冠檢測結果目前皆為陰性。

佛奇說，他雖樂見患者症狀輕微且狀況持續改善，但不能靠單一個案下任何結論；他預估，專家仍需要二至三周才能對新變種有更多了解，包括傳染力、免疫逸脫(immune escape)程度、症狀嚴重程度，以及疫苗與追加劑接種與否有何差異等。

佛奇再次呼籲，打完疫苗民眾盡快接種補強針，尚未打疫苗的立即接種，室內公共場合也須戴口罩。

在聯邦疾病防治中心(CDC)1日確認美國出現首例Omicron病例後，美國股市迅速由漲轉跌；道瓊工業平均指數在盤中最高上漲520點後，下跌461.68點或1.34%。其中旅遊股跌幅最大，美國航空、達美航空和聯合航空均下跌超過7%。波音下跌4.86%；零售業也遭重擊。

疾病防治中心正在收緊對海外旅客的檢測規定，包括要求所有前往來美國的旅客，不論是否已接種疫苗，皆須提供登機前一天新冠檢測陰性證明；此外，聯邦政府也在考慮所有旅客抵美後，須強制接受檢測。

目前Omicron病例至少在英國、葡萄牙、荷蘭、德國、日本與南韓等至少24國現蹤，橫跨非洲、美洲、亞洲、歐洲與中東區域，世界衛生組織(WHO)已將Omicron定性為「高關注變異株」(variants of concern)，且表示此病毒給全球帶來很高風險。

但世衛首席科學家史瓦敏納坦(Soumya Swaminathan)表示，現有新冠疫苗應能保護染疫者不致重症或死亡。

一名世衛官員也說，雖然南非的Omicron確診病例在一周內驟增至原來的四倍，但絕大多數為輕症或無症狀；公衛學者仍在研究Omicron病毒，初期數據顯示Omicron變種比Delta變種更具傳染性，但致病情況是否更強仍屬未知。

衛生官員持續呼籲民眾接種新冠疫苗，並建議符合資格者打補強針，其他有效防疫措施還包括戴口罩、保持社交距離、注意通風等。

Omicron變種病毒最初於南非現蹤，拜登政府上月已頒布針對南非及七個鄰國的旅行限制，規定過去兩周到訪過南非、波札那、辛巴威、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、莫桑比克和馬拉威的外籍旅客，都不得入境美國；但WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩(Mike Ryan)表示，對南非實施旅行禁令並不會阻止病毒的傳播。

佛奇表示，當前重點還是打疫苗、接種補強針，美國對南非等八國實施旅行限制，不是因為覺得這麼做能避免確診患者進到美國，而是要讓專家有時間了解新變種並做好準備，僅是「暫時措施」。