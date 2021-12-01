默克藥丸治新冠患者 FDA顧問小組13:10票通過

默克藥廠研製的治療新冠肺炎新藥，獲聯邦食品暨藥物管理局(FDA)顧問小組投票通過。（路透）

FDA 顧問小組13:10通過默克 藥丸

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)顧問小組11月30日投票，以13票對上10票，支持默克藥廠(Merck)研發製造的新冠肺炎藥丸，為第一款家用新冠肺炎治療藥 物取得授權鋪路。

認同默克這款新冠肺炎用藥的顧問認為，這款藥丸的適用對象包括，染疫但症狀輕微到中等的成人、老人、患有糖尿病或氣喘的病患。

大多數專家同意，這款藥丸不能給已接種新冠疫苗 的人士服用，因為這並非默克藥丸的研究試驗對象範疇。

FDA顧問小組表示，默克這款新冠肺炎藥丸利多於弊，其中一項缺點是染疫孕婦若服用，可能造成新生兒缺陷。

顧問小組主席、哈佛醫學院教授巴登(Lindsey R. Baden)支持此藥丸，他說：「這是很艱難的決定，問題比答案還要多。」

輝瑞將申請16、17歲補強針授權

輝瑞與BioNTech預計在未來幾天，向聯邦食品暨藥物管理局(FDA)要求授權16歲至17歲群體施打補強針，FDA可望很快簽署同意。

拜登總統勸國民接種新冠疫苗與補強針，加強對抗Delta和Omicron變種病毒的保護力，16歲至17歲群體可望很快符合接種補強針的資格。

目前，18歲以上成人打完第二劑輝瑞和莫德納疫苗六個月後，或者打完一劑嬌生疫苗兩個月後，便可接種補強針。