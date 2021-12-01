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「荷比德病例更早」Omicron早就出現歐洲 不是南非

編譯郭宣含╱綜合30日電
CDC表示目前新病株Omicron情況不明，建議60歲以上的人即使完全接種，也不宜出門旅遊，以防安全。(Getty Images)
CDC表示目前新病株Omicron情況不明，建議60歲以上的人即使完全接種，也不宜出門旅遊，以防安全。(Getty Images)

Omicron新冠變種病毒現蹤時間軸出現大變化，荷蘭、比利時和德國的國內樣本檢測顯示，Omicron現蹤時間，早於南非發出警告日期的11月24日，說明Omicron出現在歐洲的時間早於南非；白宮新冠因應團隊11月30日表示，聯邦政府調整現有國際航班限制前會持續研究與評估，目前尚未獲關閉邊界的建議。

荷蘭病例可溯及11天以前

荷蘭國家公共衛生及環境研究院(RIVM health institute)30日宣布，他們發現國內Omicron病例可溯及長達11天以前，病患樣本分別源自19日和23日；這說明南非確認境內Omicron首例之前，這種新變種病毒早已在西歐傳播。

荷蘭新發現的樣本時間更早，之後才在26日發現檢測為陽性的南非旅客。

「目前不清楚更早的病例是否曾到過南非。」RIVM指出：「我們接下來會進行多項研究，了解Omicron變種病毒在荷蘭擴散的狀況。」當局也會重新調查先前的新冠檢測結果。

荷蘭30日的聲明重寫Omicron的時間軸，雖然南非研究人員最先確認Omicron，但目前仍不清楚該病毒株的起源時地，相關資訊將有助於了解Omicron如何迅速傳播。

不僅如此，比利時和德國也說，國內確診者檢驗結果證實，早在南非24日提醒新變種病毒前，Omicron就已悄悄入侵兩國。

全球多國急於關閉邊界之際，日本、巴西和法國30日也宣布境內Omicron首例；目前Omicron已擴及約20個國家，說明在飛機旅行和經濟全球化的時代，要控制新冠病毒相當困難，不僅打擊全球期盼回歸常軌的希望，更讓人擔心最糟情況還未到來。

世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示，Omicron恐在全球引發新疫情，造成「嚴重後果」。

白宮新冠因應團隊30日表示，聯邦政府會持續收集更多Omicron資訊，持續評估是否要調整現有的國際航班限制，不過醫療團隊尚未建議要關閉邊界。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，旅遊前篩檢等防疫措施，加上國際旅遊政策，都有助美國在第一時間發現Omicron入侵。

Omicron 南非 變種病毒

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