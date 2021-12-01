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嚴防Omicron…所有人來美前一天檢測、自主隔離七天

記者顏伶如╱綜合報導
華盛頓郵報報導，拜登將要求所有前往美國的旅客，需在登機前一日接受新型變種病毒Omicron快篩，不論是否已接種新冠疫苗都須接受篩檢，預計最快明（2）日宣布。(美聯社)
華盛頓郵報報導，拜登將要求所有前往美國的旅客，需在登機前一日接受新型變種病毒Omicron快篩，不論是否已接種新冠疫苗都須接受篩檢，預計最快明（2）日宣布。(美聯社)

為防止新變種病毒Omicron侵襲，拜登政府計畫加強入境防疫管控。拜登政府擬對包括美國公民在內的所有入境旅客，訂定更嚴格的病毒檢測及自主隔離要求，違規者恐將面臨罰款或刑責。這是美國從疫情爆發以來，第一次針對旅客入境的病毒檢測及自主隔離規定祭出處罰。

華盛頓郵報報導，三名聯邦衛生主管透露，拜登總統預訂2日宣布加強版的冬季防疫策略，具體規定包括要求所有入境旅客必須在登機前一天接受病毒檢測，從海外地區返美的美國公民也不例外，也不管是否已接種新冠疫苗、不分航班從哪個國家起飛。

報導指，知情人士指出，目前政府官也在研議要求所有旅客抵達美國之後，必須於三天至五天內再度接受病毒檢測。

現正研議中的防疫措施，還包括所有入境旅客都必須自主隔離七天，包括美國公民；就算病毒檢測結果為陰性，同樣要自主隔離，違規者恐將面臨罰款或刑責。

發現傳染力增強的Omicron變種病毒在非洲南部被發現之後，拜登政府官員從上周四開始便忙著打電話，準備草擬因應計畫。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)在30日的白宮疫情簡報會上表示，CDC目前正考慮推出多項旨在保護美國人的防疫規定，例如增進國際旅行的防疫安全，將登機之前的病毒檢測時間與登機時間盡量拉進，並考慮要求旅客入境美國之後還要接受病毒檢測以及自主隔離。

瓦倫斯基在疫情簡報會上指出，CDC將在全美最繁忙的四大機場擴大推出病毒快捷檢測設施服務(XpresCheck)，包括亞特蘭大國際機場(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport)、紐約甘迺迪國際機場(JFK International Airport)、紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)與舊金山國際機場(San Francisco International Airport)，此舉在追查可能Omicron新變病株入境。

白宮首席防疫顧問、國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)30日說，根據疫情追蹤統計，目前全球20個國家累計出現226起Omicron變種病毒感染案例，美國目前則還沒有出現Omicron變種病毒通報案例。

「公共衛生實驗室協會」(APHL)執行長貝克(Scott Becker)30日說，估計幾天之內可能就會出現美國境內第一起Omicron變種病毒感染案例。

Politico新聞網站報導，全美各地實驗室現正嚴陣以待，準備為確診患者檢測樣本進行Omicron變種病毒的基因序列分析。

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