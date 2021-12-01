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中國：北京冬奧如期舉行 外國觀眾禁現場觀賽

編譯孫梁╱綜合30日電
北京冬季奧運明年2月進行，計畫不變。圖為戴著口罩的北京民眾行經冬奧宣傳看板。(美聯社)
北京冬季奧運明年2月進行，計畫不變。圖為戴著口罩的北京民眾行經冬奧宣傳看板。(美聯社)

新變種病毒Omicron的出現在全球引起恐慌，也給在數月後在北京舉行的冬季奧運會帶來陰影，但中國表示，冬奧會將會如期順利舉行。

北京冬奧會定於明年2月4日至20日舉行，中國外交部發言人趙立堅30日在例行記者會上說，新爆發的Omicron肯定會給冬奧會帶來一些防控方面的影響，但是中國有應對新冠病毒的防控經驗，完全相信冬奧會將會如期順利舉行。

中國在疫情期間始終堅持清零政策，雖然不免擔憂最新爆發的Omicron可能影響到冬奧會的舉辦，但主辦方仍對如期舉行保持信心，並將舉辦期間採取嚴格的防護措施，將對參賽運動員進行閉環管理，每天需接受病毒檢測，也沒有任何外國觀眾在現場觀看比賽。

中國在北京冬奧會舉辦前夕面臨一系列挑戰與批評，包括北京地區少有天然降雪、中國的人權紀錄不佳、網球明星彭帥指控受到前高官的性侵，以及最新病毒變種Omicron的爆發。

但中國外交部發言人趙立堅表示，完全相信冬奧會將會如期順利舉行，因為中國有應對新冠病毒的防控經驗，他指的是中國控制住了2019年12月最先在武漢爆發的疫情。

目前中國實行全世界最嚴格的疫情控制政策，包括不允許冬奧會期間有外國觀眾到現場的旅行限制。比賽期間，運動員、工作人員和記者也將被限制在各賽場的規定區域內。冬奧會的舉辦地分布在多個地點，包括北京市內的三個場館、市郊延慶區和河北省的張家口市。

與此同時，中國也面臨美國和西方民主國家的外交抵制，不派出政府代表團出席冬奧會，以抗議中國對新疆等地區的少數民族、對公民組織以及對人權活動分子的政策。中國網球明星彭帥公開指控三年前遭到前政治局常委張高麗性侵後，許多國家的政治人物、國際女子網球協會和知名網球選手紛紛為彭帥發聲，也對彭帥的安全表示擔憂。

北京 彭帥 Omicron

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