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Omicron威脅 WHO籲60歲以上長者勿出行旅遊

編譯柯立偉╱綜合30日電
CDC表示目前新病株Omicron情況不明，建議60歲以上的人即使完全接種，也不宜出門旅遊，以防安全。(Getty Images)
CDC表示目前新病株Omicron情況不明，建議60歲以上的人即使完全接種，也不宜出門旅遊，以防安全。(Getty Images)

隨著Omicron變種病毒上月於南非發現以來已擴散全球多個地區，美國雖尚未發現病例，但此種變種病毒已擴散歐洲全境、澳洲、香港及日本，且由於棘蛋白上變異數量較先前的Delta變種病毒為多，科學家擔心Omicron病毒將對年長人群構成更大的威脅；世界衛生組織(WHO)30日因此發布防疫建議，呼籲60歲以上長者不要出行旅遊。

WHO指出，由於相較於原始病毒株，Omicron變種病毒上有多達32個變異點，因此擔心這種病毒的傳染力、致病率、死亡率及疫苗逸脫性可能有所加強，目前全球各機構都在抓緊時間研究Omicron變種病毒，在正式研究報告出爐前，WHO呼籲民眾打疫苗、戴口罩、保持社交距離。

世衛呼籲，鑒於新病株Omicron出現，情況不明，建議60歲以上長者不要出行旅遊...
世衛呼籲，鑒於新病株Omicron出現，情況不明，建議60歲以上長者不要出行旅遊。圖為華府附近設立的免費疫苗接種中心。(Getty Images)

WHO還針對染疫高風險族群發布不要出行的建議，並以新聞稿表示：「身體不適、曾感染新冠重症、60歲以上長者、患有糖尿病或心臟病等慢性病或癌症等高風險人口，應推遲旅遊計畫。」

從美國經驗觀察，60歲以上年長者染疫後發展成重症或死亡的機率明顯高於年輕人；根據聯邦疾病防治中心(CDC)數據，65歲至74歲染疫死亡比率佔全體死亡人口21%，75歲至84歲死亡比率則占約26%，85歲以上死亡比率多達28%，顯見新冠死亡率與年齡有強烈正相關。

因此，包含美國在內多個國家在發現Omicron病毒後，均針對非洲南部六個國家(南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼)頒布限航令，禁止來自這些地區的非本國公民入境，日本更是直接禁止所有非日籍旅客通關；即便入境，也加強檢疫力度，務求將Omicron阻絕境外。

不過，WHO表示，即便疫情肆虐，各國制定相關政策時也須避免對特定地區的歧視，全面禁止旅行無法阻止變種病毒的傳播，還會對普通民眾的生活造成負擔，並阻礙各國間為防疫而努力的公衛交流，對各國共享病毒研究成果產生不利影響。

變種病毒 Omicron WHO

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