抗Omicron 莫德納CEO：現有疫苗功效可能大幅下降

新變種病毒Omicron出現，讓不少未接種者改變心意去接種疫苗。圖為加州卡門．潘納羅札11月29日接種第一劑輝瑞疫苗。(Getty Images)

BNT：打過輝瑞疫苗 者 不太可能重症

全球各大藥廠亟欲了解既有新冠病毒疫苗能否對抗新變異株Omicron ，莫德納(Moderna)執行長班塞爾(Stéphane Bancel)表示，既有疫苗對抗Omicron的保護力大打折扣；BioNTech共同創辦人沙辛(Ugur Sahin)則表示，接種輝瑞(Pfizer)疫苗者即便感染Omicron，也不太可能重病。

班塞爾30日接受「金融時報」(Financial Times)訪問時說，他認為既有疫苗面臨Omicron變異株威脅，難以提供完善保護。

莫德納執行長班塞爾表示，既有疫苗對抗Omicron的保護力大打折扣。(Getty Images)

班塞爾說：「疫苗保護力無法與對抗Delta變種病毒 的情況相提並論」 。

世界衛生組織(WHO)表示，Omicron獨特之處在於其突變數量可能多達26個到32個；科學家擔心，這讓Omicron的傳染力更強、抗藥性更高。

班塞爾表示，專家原本預期，突變數量這麼多的病毒株可能會在一年甚至更久後出現。

科學家需要進行更多研究，了解Omicron毒株，但班塞爾認為既有疫苗對抗Omicron的效力已有定論。

班塞爾說：「我認為(效能)會大幅下降，只是不知道減低多少，要等數據出爐，但所有跟我討論的科學家都不看好。」

莫德納兩劑式疫苗對抗Omicron毒株的結果將在未來幾周出爐。

班塞爾表示，若要研發對抗Omicron的新疫苗，可能耗時數月才可能大量生產，時至明年可能生產20億到30億劑疫苗。

許多科學家認為，Omicron對於已接種疫苗者仍具感染力，但部分人認為疫苗可保護宿主不至於重症。

BioNTech共同創辦人沙辛表示，接種輝瑞疫苗者即便感染Omicron，也不太可能重病。(美聯社)

沙辛30日表示，「別慌張，計畫依然相同，加速接種第三劑疫苗。」

科學家仍需數周才能釐清Omicron的全貌，但沙辛根據既有疫苗與變種病毒演化的機制與了解，他認為已具備免疫力者受到強大保護，不至於惡化成重症，即便是感染Omicron也是。