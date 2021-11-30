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白宮聖誕裝飾揭幕「巨型薑餅屋」向防疫前線致敬

記者顏伶如╱綜合報導
超大型的「白宮薑餅屋」。(美聯社)
超大型的「白宮薑餅屋」。(美聯社)

拜登總統伉儷29日為白宮聖誕裝飾揭幕，今年布置主題是向疫情期間堅守工作崗位的前線員工致敬，包括醫師、護士、老師、警察、消防隊員、超市員工等角色，都出現於重達350磅(約158.76公斤)的超大型「白宮薑餅屋」(Gingerbread White House)。

受到疫情影響，白宮在聖誕節前仍未對外開放參觀。但白宮聖誕布置的影片與照片在專頁可供瀏覽。

第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)對參與聖誕布置的義工致感謝詞時表示，今年白宮聖誕布置的主題是對疫情期間的前線員工表達由衷感謝。她說：「雖然我們之間有著許多不同之處，遇到重大事情的時候，大家都會團結起來。」

第一夫人吉兒．拜登29日在白宮展示今年的聖誕裝飾布置，是以向疫情第一線員工致意為...
第一夫人吉兒．拜登29日在白宮展示今年的聖誕裝飾布置，是以向疫情第一線員工致意為主調。圖為第一夫人在白宮國宴廳向來自馬里蘭州的小學生講故事。(美聯社)

Omicron讓年底派對成未知數

另一方面，依循慣例，白宮每逢歲末年終之際都會舉辦多場派對。但科學家在非洲南部發現Omicron變種病毒株，讓白宮官員忙著擬訂舉辦年底派對的因應對策。

就在Omicron變種病毒出現的幾周之前，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)11月12日曾被媒體問到白宮是否已確認年底舉辦晚宴及派對等活動是否安全。她說，白宮年底假期期間「看起來將有點不一樣」，「不過，可以肯定的是，我們將舉辦慶祝派對」。

知情人士透露，白宮對於年底活動的舉辦預擬了幾種不同選項，包括在白宮南草坪(South Lawn)舉辦過節派對，並對賓客人數訂定上限。

報導指出，傳統式的白宮年底宴會今年是否舉行，目前仍是未知數。

第一夫人吉兒．拜登29日在白宮展示今年的聖誕裝飾布置，是以向疫情第一線員工致意為...
第一夫人吉兒．拜登29日在白宮展示今年的聖誕裝飾布置，是以向疫情第一線員工致意為主調。圖為第一夫人在白宮國宴廳向來自馬里蘭州的小學生講故事。(美聯社)

一名消息人士說，如果最後決定白宮年底派對將照常舉行，所有賓客都將在踏入白宮之前接受新冠病毒檢測並獲得陰性結果。

在過去，白宮曾在12月間累計舉辦百餘場開放參觀及年底派對。2020年12月間，川普政府不顧美國確診案例持續升高，在白宮舉辦20場宴會，結果遭到輿論批評。

超大型的「白宮薑餅屋」。(美聯社)
超大型的「白宮薑餅屋」。(美聯社)

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