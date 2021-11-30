國民兵要不要打疫苗 奧克拉荷馬州槓上國防部

奧克拉荷馬州長史提特。（美聯社）

奧克拉荷馬州長史提特(Kevin Stitt)要求國防部勿強制該州國民兵 接種新冠疫苗 ，29日遭國防部長奧斯丁拒絕。

共和黨的史提特11月初向奧斯丁提出要求，遭拒後，他的發言人哈內馬(Charlie Hannema)說，州長堅稱，他是國民兵的總指揮，但根據法律，在他指揮下的國民兵經費，由聯邦政府 負擔。

州政府與聯邦政府這場糾紛，可能引發更多反對硬性規定打疫苗的州，和聯邦政府打官司。目前就國民兵打疫苗事，僅史提特槓上聯邦政府。

拜登政府規定，拿聯邦經費的單位，員工必須打疫苗。不但公家單位，和聯邦政府有契約的民營企業也不例外。

奧斯丁答覆史提特的信函，未言明國民兵單位該如何執行疫苗規定，但暗示拒打疫苗的國民兵可能喪失「聯邦地位」-- 亦即薪水和福利。他的用詞是：「不遵守新冠防疫的疫苗規定，可能導致該員被禁止參與演習訓練，危及該員的國民兵地位。」

國防部發言人柯比(John Kirby)說，拒絕接種疫苗的奧克拉荷馬國民兵，可能會喪失參加聯邦出資舉辦的訓練的機會，「你當然可以選擇不打疫苗，不過，這樣做，你就危害到自己繼續擔任國民兵的能力了。」

史提特11月2日致函奧斯丁，說聯邦的疫苗規定「侵犯了許多奧克拉荷馬人的自由，可能會迫使他們為了不丟掉工作而犧牲個人的信仰。」而國民兵是暴風雨等天候災變時所需，聯邦硬要規定兵員打疫苗，可能減損「屆時我能徵召的人數」，這是「不負責任的」做法，他說。

奧斯丁回復：「貴函所提的關切事項，無法否定(接種疫苗此一)重要軍事戰備要求之必要。」

根據州發言人艾契森(Carly Atchison)，該州8萬2000名空軍國民兵當中，89%已打完疫苗。軍方發言人預計，12月限期日前，接種率將達95%。另據史提特辦公室，1000多名空軍國民兵已表態不願打疫苗。該州陸軍國民兵施打率為40%，規定接種期限是明年6月。