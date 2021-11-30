打2劑疫苗抗體 婦女、青少年效果最好

德州 生物醫學研究中心(Texas Biomedical Research Institute)與義大利 維隆納大學(University of Verona)日前共同公布一項以性別及年齡為變項，針對完整接種雙劑輝瑞(Pfizer)疫苗 民眾測試體內抗體濃度的實驗；結果顯示，婦女及兒童接種雙劑疫苗後，體內的抗體濃度高於男性與65歲以上長者。

這份研究以787位義大利第一線醫療工作者為母體，年齡介於21歲至75歲間，分別要求受試者在接種疫苗前、後，與接種第二劑疫苗後的第一、三、六個月接受抗體測試。

最後結論發現，不論受試者被分類的群體為何，接種雙劑疫苗後六個月，體內的抗體濃度均下降超過50%，顯見接種第三劑補強針的必要。

德州生醫研究中心與維隆納大學的共同聲明表示：「雖然接種疫苗有效避免重症與死亡的機率，但超過六個月後保護力顯著下降；然而這不代表疫苗罔效，而是告訴所有成年人都應接種補強針，才能維持體內抗體的有效水平。」

針對因性別差異造成抗體濃度不一的原因，研究人員表示是因為體內激素差異；男性體內的睪固酮會抑制抗體在免疫系統內的活性，而女性體內的雌激素則會放大免疫系統中抗體的反應；此外，由於部分能夠活化抗體的免疫蛋白位在X染色體上，而女性有兩條X染色體，因此才讓女性的抗體濃度表現高於男性。

德州生醫研究中心參與研究的亨利博士(Brandon Henry)說：「通常情況下，女性體內的XX染色體只有其中一條會保持活躍狀態，但即使如此，處於非活躍狀態的X染色體上的免疫基因蛋白仍在運作，因此可加強對人體的保護作用。」

另一方面，年齡也是體內抗體濃度高低的關鍵因素之一；亨利博士說，整個新冠肺炎大流行期間，年長者的死亡率明顯高於年輕族群，研究結論認為這是因為老年人的免疫系統反應較遲鈍；即便接種疫苗，免疫反應也無法與年輕人相比。