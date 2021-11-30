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Omicron猛襲 藥廠動起來 輝瑞拚百日內推新疫苗

編譯潘勛、陳韻涵／綜合29日電
Omicron變種病毒蔓延，輝瑞表示將加速研發針對新病毒的疫苗，圖為芝加哥的兒童醫院為兒童注射的輝瑞疫苗針筒。(美聯社)
Omicron變種病毒蔓延，輝瑞表示將加速研發針對新病毒的疫苗，圖為芝加哥的兒童醫院為兒童注射的輝瑞疫苗針筒。(美聯社)

最新出現的新冠病毒Omicron變種集眾多突變於一身，彷彿英國著名小說家瑪麗‧雪萊(Mary Shelley)筆下的科學怪人，全球科學界正加緊速度蒐集相關數據，想了解Omicron病毒株，更重要是想得知現有疫苗保護力是否足以抵擋這個變種，若擋不住，就有必要調整疫苗。

疫苗效力降 仍能擋下重症及死亡

紐約時報報導，學界目前對Omicron所知的看法不一，有人認為Omicron變種傳染力可能更強，能躲過現有疫苗和自體染疫形成的免疫保護力，但疫苗依然能擋下重症及死亡，只是大多數人應該要打補強針。

目前所製疫苗最有效的輝瑞(Pfizer)及莫德納(Moderna)兩藥廠都表示，真有必要就重組其疫苗。

「我覺得(疫苗對抗Omicron的)檢測結果，雖然還不知道，但可能會讓疫苗保護力減弱。」輝瑞執行長博爾拉(Albert Bourla)29日表示，若是如此，輝瑞已擬定100天內打造新疫苗的計畫，相關準備工作已就緒。

莫德納憂 既有疫苗抗體下降8倍

莫德納執行長班塞爾(Stephane Bancel)則表示，莫德納已著手調查Omicron對美國人的威脅有多大，考量此毒株特性，擔心既有疫苗抗體會下降八倍。

演化生物學家布倫(Jesse Bloom)指出，科界真有必要對Omicron變種提高警覺，預做防範；可能過個幾周，就更能了解新變種的傳染力，以及它推促疫苗改變的力道有多大。

通報這次最新變種的南非曼德拉醫學院遺傳學家德奧利維亞(Tulio de Oliveira)指出，科學界對Omicron變種的反應要比其他變種來得快；南非23日首傳警兆，專家36小時內便由100位病患取樣分析，匯聚數據並向全球發布警訊。

首傳警訊後一小時內，南非醫學家便快速測試疫苗對付新變種的能耐；目前全球數十醫學團隊，輝瑞及莫德納兩藥廠都已加入調查比快。

醫學界最快也要兩周才能取得結果，據Omicron所具備的突變顯示，疫苗要對付起來效力只怕沒那麼強，但減損的程度還不知道。

Omicron病毒株大約有50個突種，其中棘蛋白變種超過30個；有些突變以往見過，一般認為有些讓Beta變種能躲過疫苗，而另一些讓Delta的傳染力暴增。

倫敦市民帶著幼童前往接種輝瑞疫苗。(美聯社)
倫敦市民帶著幼童前往接種輝瑞疫苗。(美聯社)

疫苗 Omicron 莫德納

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