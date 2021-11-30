滿18歲、接種第二劑半年後 CDC強烈建議要打補強針

新變種病毒出現，加州居民潘納羅沙趕緊接受第一劑新冠疫苗注射。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC )29日發布新聞稿，宣布「擴大」並「強化」新冠疫苗 「補強針」的接種建議，現在，所有18歲以上成年人，都應該接種補強針；CDC還在新聞稿中援引防範Omicron 變種病毒的必要性。

CDC在新聞稿中表示，他們「擴大」原先的補強針範圍，現在只要年滿18歲者接種第二劑莫德納或輝瑞疫苗後6個月，或是接種嬌生疫苗後2個月者皆適用之。

CDC還「強化」他們原先對接種補強針必要性的建議，指現在年滿18歲者都「應該」接種補強針。

補強針可以不同疫苗種類混打，儘管白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)曾表示，除首劑接種嬌生疫苗者外，補強針最好還是選擇同廠牌疫苗。

CDC在新聞稿中表示，近期出現的Omicron病毒進一步凸顯出接種疫苗，還有補強針及防疫措施的重要性；CDC也「強烈鼓勵」4700萬尚未接種疫苗的成年人「盡速接種」，也強烈鼓勵讓兒童及青少年接種疫苗，以防範新冠重症。

有線電視新聞網(CNN)報導說，將「可以」修正為「應該」，並使用「強化」的措詞，是「小而重要」的變化；在此之前，CDC只說50歲以上民眾、或18歲以上且居住在安養照護中心的民眾「應該」接種補強針，其他民眾則是「可以」接種補強針。

加州羅斯密一處接種點為民眾打補強針。(Getty Images)

CDC在新聞稿中表示，初步數據顯示，來自南非的Omicron病毒有更強的傳染力，疫苗對此病毒有效性的研究是世界各地科學家當前的緊急要務；CDC還鼓勵染疫苗種接受篩檢，以幫助美國科學家提早辨識Omicron病毒是否已進入美國。

Omicron病毒真正的傳染力，是否更容易突破曾經染疫、或是疫苗所產生的抗體，還有對重症風險，以及現有治療法的有效性，都還需要數周的時間才能有結果。

CDC在新聞稿中總結，採取防疫措施，才是防止新冠病毒傳播的必要方式；這些措施除疫苗外，還包括戴口罩、保持室內通風、保持社交距離等。