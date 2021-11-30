1個詞2大故事 韋氏字典風雲詞今年熱搜就是它

韋氏字典宣布，「疫苗」(vaccine)獲選為2021年度代表字。(取自韋氏公司網頁)

韋氏字典29日宣布2021年的年度代表詞為「疫苗 」(vaccine)，理由是它的意義從本來的科學意涵，擴增到疫苗涉及的政治及政策層面。

韋氏字典資深編輯索可勞斯基(Peter Sokolowski)說，疫苗如今表述兩大不同的故事：科學面，新冠疫苗得以快速研發製造、上市使用，就是值得大書特書的故事，同時，它也表述有關政策、政治、政治屬性或認同的辯論。「一個詞，兩大故事。」

牛津英文字典選擇vax當年度代表字，用意應該和韋氏字典類似。網頁搜尋韋氏字典去年最廣的字是疫病「大流行」(pandemic)。索可勞斯基說，疫病大流行發難，「如今我們承受後果。」

去年12月，紐約 醫護人員為民眾打了第一針疫苗；世界「首打」在倫敦 ，比紐約早幾天。今年迄今，上網找韋氏字典對疫苗的定義的人，比去年增加601%，比2019年更激增1048%，因為前年底才有「武漢」肺炎病毒新聞，疫苗還不是民眾急切想要知道的知識。

索可勞斯基說，接下來，大家談論疫苗是否公平分配、應否硬性規定施打、補強針是否必要，持續讓疫苗議題升溫。對疫苗持懷疑態度、反對隨身攜帶接種證明，更加深了其政治面的辯論。

史書所載疫苗首度使用是在1882年，但相關字眼出現更早，種牛痘時也有接種疫苗的說法，而拉丁字vaccina(陰性vaccinus)就是和牛有關的字。根據韋氏字典，拉丁文的母牛就是vacca，和梵文的vasa接近。注射疫苗的注射這個英文字，1714年就有了。

韋氏字典年度代表字不是由專人選出，而是根據查閱人數的多寡。今年其他受人矚目的前十名是：insurrection、infrastructure、perseverance、nomad、cicada、guardian、meta、 cisgender、 woke、 murraya。這些字，關注新聞的人都不會陌生。