我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

絕密新疆文件曝光 習近平是「再教育」終極推手？

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」

1個詞2大故事 韋氏字典風雲詞今年熱搜就是它

記者張聲肇／綜合報導
韋氏字典宣布，「疫苗」(vaccine)獲選為2021年度代表字。(取自韋氏公司網頁)
韋氏字典宣布，「疫苗」(vaccine)獲選為2021年度代表字。(取自韋氏公司網頁)

韋氏字典29日宣布2021年的年度代表詞為「疫苗」(vaccine)，理由是它的意義從本來的科學意涵，擴增到疫苗涉及的政治及政策層面。

韋氏字典資深編輯索可勞斯基(Peter Sokolowski)說，疫苗如今表述兩大不同的故事：科學面，新冠疫苗得以快速研發製造、上市使用，就是值得大書特書的故事，同時，它也表述有關政策、政治、政治屬性或認同的辯論。「一個詞，兩大故事。」

牛津英文字典選擇vax當年度代表字，用意應該和韋氏字典類似。網頁搜尋韋氏字典去年最廣的字是疫病「大流行」(pandemic)。索可勞斯基說，疫病大流行發難，「如今我們承受後果。」

去年12月，紐約醫護人員為民眾打了第一針疫苗；世界「首打」在倫敦，比紐約早幾天。今年迄今，上網找韋氏字典對疫苗的定義的人，比去年增加601%，比2019年更激增1048%，因為前年底才有「武漢」肺炎病毒新聞，疫苗還不是民眾急切想要知道的知識。

索可勞斯基說，接下來，大家談論疫苗是否公平分配、應否硬性規定施打、補強針是否必要，持續讓疫苗議題升溫。對疫苗持懷疑態度、反對隨身攜帶接種證明，更加深了其政治面的辯論。

史書所載疫苗首度使用是在1882年，但相關字眼出現更早，種牛痘時也有接種疫苗的說法，而拉丁字vaccina(陰性vaccinus)就是和牛有關的字。根據韋氏字典，拉丁文的母牛就是vacca，和梵文的vasa接近。注射疫苗的注射這個英文字，1714年就有了。

韋氏字典年度代表字不是由專人選出，而是根據查閱人數的多寡。今年其他受人矚目的前十名是：insurrection、infrastructure、perseverance、nomad、cicada、guardian、meta、 cisgender、 woke、 murraya。這些字，關注新聞的人都不會陌生。

疫苗 紐約 倫敦

上一則

國民兵要不要打疫苗 奧克拉荷馬州槓上國防部

延伸閱讀

洛東華人聚集區 商家顧客支持出示疫苗卡

洛東華人聚集區 商家顧客支持出示疫苗卡
洛市室內公共場所檢查疫苗卡 洛縣超市不受影響

洛市室內公共場所檢查疫苗卡 洛縣超市不受影響
拜登：新變種Omicron值得關切 但不須恐慌

拜登：新變種Omicron值得關切 但不須恐慌
南非專家：現有疫苗應能預防Omicron患者重症

南非專家：現有疫苗應能預防Omicron患者重症

熱門新聞

白宮首席醫學顧問佛奇表示，南非發現最新新冠病毒變種B.1.1.529雖在美國尚未現蹤，但已是「紅色警告」。（美聯社）

專家：Omicron變種病毒傳染力是Delta五倍 佛奇稱「紅色警告」

2021-11-27 13:50
美國紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）於美國時間26日晚間宣布，紐約州自12月3日起將進入「緊急狀態」。（美聯社）

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

2021-11-26 21:12
拜登政府資深官員表示，從29日起，美國將限制來自南非和其他7個國家的非美國公民入境，以阻止嚴重變異的新冠omicron變種病毒傳播。圖為芝加哥歐海爾機場。(特派員黃惠玲╱攝影)

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

2021-11-26 14:42
國際奧林匹克委員會公布主席巴赫(左)與中國女網名將彭帥視訊的畫面。（路透）

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

2021-11-22 14:09
美國多座大城近日爆發數起犯罪團夥「打砸搶」事件。圖為北加州海沃德的Southland Mal 21日遭遇多人搶劫的畫面。（翻攝自KPIX電視台）

多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增

2021-11-27 21:57
梁元華（左）與柯林斯（右）在社群網站相當活躍，經常發布與飼養小狗「可可」(Coco，中)有關的生活點滴。（取自Instagram）

剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破

2021-11-27 06:13

超人氣

更多 >
不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓

不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓
「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死
沒時間燉湯？ 香煎「白蘿蔔排」外酥內軟更美味

沒時間燉湯？ 香煎「白蘿蔔排」外酥內軟更美味
路透：至少7國暗中助台灣打造潛艦 對抗中國威脅

路透：至少7國暗中助台灣打造潛艦 對抗中國威脅
中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」