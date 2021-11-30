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南非原爆點 住院率2周飆升330%、0死亡

編譯林梅婕／綜合29日電
新變種病毒Omicron原爆點在南非，圖為南非國旗及新變種病毒的合成圖。(路透)
新變種病毒Omicron原爆點在南非，圖為南非國旗及新變種病毒的合成圖。(路透)

新冠肺炎變種病毒Omicron南非肆虐，通報首起病例的豪登省(Gauteng)本周染疫住院的人數已比兩周前暴增330%。當地醫生表示，患者目前僅出現頭痛和疲勞的症狀，相對先前的變種病毒，Omicron的病症更加輕微，而且至今未傳出任何死亡案例；不過專家認為至少須再觀察兩周。

豪登省人口超過1200萬人，為南非人口最多的省分，但就連一劑新冠疫苗的接種率都不到40%；本周爆發Omicron疫情後，豪登省染疫住院的人數衝上580人，創下歷史新高，比兩周前的135人成長330%。

不過南非公衛官員表示，目前確診者症狀多屬輕微，住院率上升的原因可能另有其他；而且現階段接受病毒基因定序的患者只有少數人，專家還無法掌握究竟多少住院患者是感染Omicron，但南非當局強調確診者皆為輕症。

確診潮可能聖誕節前結束？

Omicron具有多種變異體，僅僅是棘蛋白(spike protein)就多達32個，為造成上一波疫情巔峰的Delta病毒的兩倍；但德國流行病臨床研究專家勞德巴赫(Professor Karl Lauterbach)卻樂觀地表示，如同大多呼吸道病毒的演化途徑，病毒在傳染力增強的同時，致命性也會降低。

勞德巴赫還把Omicron比喻為「聖誕禮物」，甚至認為這波確診潮有機會可提前結束。

專家：至少先觀察兩周再說

過去曾有許多科學家警告，新冠病毒已不可能完全滅絕，但會漸漸以類似輕微感冒病毒的模式持續傳播；但面對Omicron疫情可能的發展仍須保持嚴謹，從感染到引發病症，專家認為至少還需觀察兩周。

此外，迄今為止大多確診者多為年輕人，與年長者相比，他們的病症也更輕微；根據南非國家傳染病研究所(NICD)的數據，豪登省Omicron疫情最嚴重的自治區茲瓦尼(Tshwane)，兩歲以下的兒童住院率占比高達10%。

NICD公衛專家瓦希拉‧賈薩特(Waasila Jassat)指出，南非目前正面臨第四波疫情的初期，但兒童染疫住院的比率比之前都還高，「尤其年幼的兒童免疫系統尚未成熟，又還沒打疫苗，染疫的風險更高」。

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