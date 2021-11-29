拜登政府要揪高物價 追9大零售商 交供應鏈資料

全美最大連鎖超市沃爾瑪（Walmart）。（美聯社）

美國 聯邦貿易委員會（FTC）已要求包括亞馬遜和沃爾瑪在內的美國的零售業者和消費產品業者交出供應鏈 相關資料，藉此調查影響經濟的供應鏈瓶頸和高物價。

FTC在29日宣布的行動將使美國企業面臨要捍衛其定價、商業手法的壓力，並且要採取額外措施在年終購物季前緩解積壓待配訂貨的情況。這是拜登 政府愈來愈關注之事。

FTC主席漢莉娜（Lina Khan）在聲明中表示：「供應鏈受干擾正改變從電腦晶片、醫藥、肉類到木材等廣泛商品的供應和交貨。」

漢莉娜說：「我希望FTC新的研究將查明可能會導致這些受擾情況惡化、或導致不對稱效應的市場情況和商業做法。」

FTC要從九家公司取得資訊，包括超市連鎖業者Kroger、消費品業者P&G、肉類生產業者泰森食品（Tyson Foods）和食品業者卡夫亨氏（Kraft Heinz），以及數家批發業者。

此前，美國總統拜登才在白宮會見一群執行長，強調在年終購物旺季期間供應鏈運作順暢的重要性。

儘管從拜登上任以來，美國經濟蓬勃成長，但大眾對於經濟復甦以及政府掌舵經濟的觀感受到物價大漲衝擊，部分貨物延誤、難以取得。

FTC的調查可能會加劇美國企業與拜登政府之間的緊張關係，因為這涉及要求大規模取得資訊，並且顯示企業的慣例可能導致貨物積壓。

FTC表示將研議供應鏈受擾是否導致「特定的瓶頸、短缺、反競爭作法，或導致消費者物價上揚」。

拜登原定要在29日發表有關供應鏈的談話，但已延後至12月1日。FTC在本月稍早也對高汽油價格發動調查，拜登政府尋求對石油公司施壓，減緩石油產業帶來的通膨壓力。