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花旗：Omicron對市場造成的不確定性可能持續八周

編譯林奕榮／綜合外電
科學家對Omicron病毒的研究結果出爐前，市場面臨不確定性。 路透
科學家對Omicron病毒的研究結果出爐前，市場面臨不確定性。 路透

全球市場的命運，如今至少有一部份取決於科學家對Omicron病毒的研究結果，在答案揭曉前，投資人可能面臨好幾周的不確定性。

在非洲發現的Omicron變種新冠病毒株，被世界衛生組織（WHO）列為高關注變異株，且已引發國際旅行禁令。科學家正在分析Omicron病毒是否會逃避疫苗的免疫作用，以及這種病毒引發症狀的嚴重程度。

疫苗製造商BioNTech（BNT）預計兩周內公布第一批數據，在全球經濟重啟之際，這些初步資料，將有助釐清市場面臨的是暫時性的恐慌或更大的衝擊。

Omicron病毒的消息，上周五導致股市和油價挫跌，市場波動性升高，但29日的報導指出Omicron迄今僅引發輕症，讓市場略為回穩。西德州油價29日盤中反彈約4%，回升至每桶71美元，但仍比上周五Omicron病毒消息傳出前低約7美元。美國十年期公債殖利率回升，但低於24日的水準。美股及歐股的期指表現，反映全球股市可望自約六周低點回升。

不過，目前仍缺乏確定的數據，花旗集團策略師預期，更明確的資料約需二至八周才能出爐，提醒投資人減碼槓桿部位。

研究公司BCA Research的首席全球策略師貝瑞辛表示：「市場的波動性，至少在未來兩周會較高。」他認為股市可能進一步下滑，但如果跌幅超過10%，將是買進機會。

投資人預期疫情最嚴峻時期已結束之際，市場最主要的題材是通膨，投資人也押注當局將收緊貨幣政策以對抗通膨。不過，Omicron病毒的消息，已讓交易員減少這些押注。Omicron病毒對成長和通膨的影響，目前尚未明朗。麥德里全球顧問公司全球宏觀策略董事總經理艾門斯表示：「能源價格下跌可能讓通膨短暫緩解，但封鎖措施將讓供應鏈受限問題加劇，美國消費者的需求卻沒有減少。」

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