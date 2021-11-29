Omicron又入侵一國 葡萄牙13人確診 全跟這球隊有關

貝倫人在27日對陣本菲卡，圖為當天上場的9名球員。路透

Omicron 變異株持續入侵歐洲，葡萄牙29日發現13起感染該變種病毒 的病例，所有病例均跟貝倫人足球 俱樂部（Belenenses）隊職員有關。這些病例也讓葡國成為最新一個遭Omicron攻陷的歐洲國家。

貝倫人足球俱樂部上周曾赴南非參加足球比賽，隊職員回國後有人檢測出陽性反應。

根據路透報導，貝倫人足球俱樂部最近一場比賽是在27日對上本菲卡（Benfica）。

俱樂部發言人29日說：「除了周六沒有比賽的青年隊外，所有人都被隔離了，有44人居家隔離。」

Omicron持續入侵英國 蘇格蘭發現6起確診病例

編譯陳韋廷／報導

Omicron變異株持續入侵英國，蘇格蘭29日發現6例感染該變種病毒的病例，其中4例在拉納克郡，另2例在大格拉斯哥及克萊德地區。

蘇格蘭衛生局長尤薩夫說：「6個人現在被確定感染新變種病毒，這將是個令人擔憂的時刻。他們將獲得專家幫助與支持，蘇格蘭公衛部門將加強追蹤所有病例的接觸者。這將有助於確定病毒來源，以及他們近幾周接觸的人。」

尤薩夫表示，對於新變種病毒Omicron還有許多需要了解，在此之前必須保持謹慎，盡力將傳播風險降至最低。