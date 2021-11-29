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英國現Omicron第3例 憂成社區傳染 口罩強制令再起

編譯柯立偉／綜合28日電
英國境內已發現第三起感染Omicron的確診者，決定要在公共場所與搭乘大眾交通工具，再次強制戴口罩。(Getty Images)
英國境內已發現第三起感染Omicron的確診者，決定要在公共場所與搭乘大眾交通工具，再次強制戴口罩。(Getty Images)

新變種病毒Omicron自於南非發現後，引起全球恐慌，英國迅速祭出禁飛令，停止來自南部非洲六個國家的航班入境，但仍無法將Omicron阻絕境外；就在28日英國衛生部門明確表態不會對民眾日常生活加諸更多限制的幾個小時後，衛生大臣賈維德(Sajid Javid)表示已在英國境內發現第三起感染Omicron的確診者。

英國衛生安全局局長珍妮．哈里斯(Jenny Harries)指出，最新發現的第三位確診Omicron的案例曾短暫居留在倫敦西敏特區(Westminster)，但目前已離開英國，由於該案例曾赴南非旅遊，感染源無疑來自當地；她說：「在接下來的幾天當中，我們預計可能還會出現更多因社區傳染確診的案例。」

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

事實上，比起新冠肺炎於2019年底爆發之時，英國政府此次的反應相當迅速；自本月26日發現兩例Omicron確診病例後，當即下令對南部非洲實施禁航，並在27日宣布自30日開始所有公共交通工具及商店內重新實施口罩強制令，所有於30日後抵英的旅客也將加強檢疫。

然而，對於26日抵達的來自南部非洲的班機，賈維德表示沒有進行新冠篩檢，但已聯繫上所有16日以後從南部非洲抵達英國的旅客，並要求全面進行病毒檢測。

英國境內已發現第三起感染Omicron的確診者，決定要在公共場所與搭乘大眾交通工...
英國境內已發現第三起感染Omicron的確診者，決定要在公共場所與搭乘大眾交通工具，再次強制戴口罩。(Getty Images)

另一方面，英國政府明確表示不會採取要求民眾在家工作、引入疫苗護照或禁止餐廳堂食等更進一步的做法；賈維德說：「南部非洲禁航令及室內公共空間強制戴口罩是我們目前採取防堵疫情的措施。」

為應對Omicron病毒來勢洶洶，賈維德呼籲英國民眾盡速接種疫苗，並指示政府內部的科學家應「立即」針對擴大英國疫苗接種率及加打補強針等兩個方向提出具體建議措施。

他說：「提升疫苗覆蓋率及推廣接種補強針等措施，將有助於我們守護目前取得的防疫成果，並讓我們一起期待今年仍能與親朋好友共渡聖誕佳節。」

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