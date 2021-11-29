南非飛荷蘭航班 13人確診Omicron新病毒株

荷蘭的紅十字會救護車27日夜將剛自南非抵達的旅客，送往旅館隔離。(Getty Images)

荷蘭公衛官員28日表示，由南非 搭機抵達阿姆斯特丹兩架班機上61名新冠確診患者當中，發現13人感染的是Omicron 新病毒株，跡象顯示這款新病毒變種正在蔓延，跨越國境。

紐約時報28日報導，荷蘭衛生部長德強吉(Hugo de Jonge)指出，公衛官員還在檢查檢疫樣本，所以可能出現其他案例；61確診患者、包括感染Omicron毒株的13人，都已隔離之中；與他們搭乘兩架班機抵達的旅客還有500多人。

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荷蘭新冠確診案例已創新紀錄，當局另害怕Omicron新毒株，對疫情設下更嚴管制，仍發生Omicron新毒株入侵荷蘭事件；荷蘭新設的限制包括觀光旅遊景點要早早關門，另對家庭聚會設限。

荷蘭國立公共衛生院(Dutch National Institute for Public Health)28日宣布查出Omicron毒株致病13案例，但指出調查「尚未結束」，意味可能由更多檢體樣本找到新毒株。

德強吉「緊急要求」由非洲南部返國的人民「盡速」去做新冠篩檢，「荷蘭再出現更多案例，後果就不堪設想了」。

荷蘭皇家航空(KLM) 兩架班機由南非約翰尼斯堡起飛，26日早晨抵達阿姆斯特丹機場 ；600名機上乘客留在機上數小時，等候檢疫。

紐約時報記者史黛芬妮‧諾倫(Stephanie Nolen)也在一架班機上，她發推特貼文指出，旅客待在機上枯等，連水都沒人拿給大家喝。

荷蘭衛生部長德強吉28日表示，確診61人中，感染Omicron毒株的13人，都已隔離中。(Getty Images)

由阿姆斯特丹史基浦機場(Schiphol airport)脫身而前往英國的旅客向英國廣播公司(BBC)表示，他們被留在機場停機坪達四個小時才得以離機。

經確診感染新冠病毒的旅客則被轉往機場附近的旅社隔離；檢疫結果呈陰性者則被要求要居家隔離五天，另接受進一步檢疫。

荷蘭官員表示，轉機旅客獲准繼續接下來的行程，但27日傳出消息，有些乘客沒收到書面證明他們檢疫為陰性，所以無法登上接下來的航班。

荷蘭公衛機構正打算連絡並為數千名來自南非七國的數千旅客做檢疫，時間自29日開始；那七個國家分別是南非、波札那、史瓦帝尼、賴索托、辛巴威、莫三比克及納米比亞。