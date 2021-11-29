Q&A 旅行限制 擋得住變種病毒Omicron嗎？

目前大多科學家對Omicron所知仍相當有限。(新華社)

新冠肺炎最新變種病毒Omicron 在南非 爆發，儘管目前大多科學家對Omicron所知仍相當有限，但世界衛生組織(WHO)已將它列為「高度關注」的變種病毒株；如今澳洲、以色列和荷蘭都出現Omicron確診者，各國政府立刻祭出旅行限制措施；不過許多專家質疑，旅行限制的效益究竟多大。

英國劍橋大學(University of Cambridge)基因定序領導研究員雪倫‧皮考克(Sharon Peacock)直言，旅行限制並非根據科學，而是政治決定，因為目前並沒有證據顯示Omicron的致死性更強。

我們對Omicron了解多少？

聯邦衛生部長法拉(Joe Phaahla)指出，南非從單日200多例確診，至27日爆增至超過3200例；通報這次最新變種的南非病毒學家德奧里維拉(Tulio de Oliveira)表示，南非豪登省(Gauteng)新增病例中，高達九成都是感染Omicron。

WHO召集專家小組進行評估後表示，與其他變種病毒相比，「初步的證據顯示這種變種病毒株將再次增加感染的風險」；此外亦即曾染疫過的人，仍有機會再次感染。

旅行限制能阻擋多久？

愛丁堡大學(University of Edinburgh)傳染病學教授沃霍斯(Mark Woolhouse)表示，如同戴口罩和社交距離一樣，旅行限制能讓政府有更多時間思考對策，並擴大新冠疫苗的覆蓋率；但是「對於具有高度傳染性的變種病毒，我們只能延緩它進入，不可能完全防堵」。

約翰霍普金斯大學(JHU)傳染病專家阿達加(Amesh Adalja)則認為，旅行限制只會帶給民眾錯誤的迷思，不該是公衛人員的直覺反應；民眾誤以為台上的官員「有在做事」，但是既然已有疫苗和快篩試劑，這些政策實然「不盡合理」。

WHO也表示，旅行限制的效果往往有限，呼籲各國仍應保持國界開放。

我們對病毒還不知道的事

科學家們尚不清楚Omicron的基因序改變是否讓病毒更具危險性，而且也尚未有任何跡象顯示，染疫重症的比率有增加。

皮考克說Omicron雖然有些令人擔心，但是否足以對公共衛生造成巨大威脅仍是未知數；再者，過去也有許多變種病毒一度讓科學家們緊張，最後卻安然無恙。