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Omicron目前多為輕症？南非學者：威脅不大？言之過早

編譯洪毅╱綜合28日電
南非發現最新的新冠變異病毒。（美聯社）
南非發現最新的新冠變異病毒。（美聯社）

新冠Omicron變種病毒株出現後引發多國恐慌，不過在首先發現此變種病毒的南非，當地醫生表示，感染此病毒株的患者多為輕症，並未成為醫療體系的壓力；然而，目前南非的患者樣本仍不夠全面，尚無因此鬆懈的空間。

最早發現Omicron變種病毒的學者之一，南非醫學學會(South African Medical Association)主席安潔莉克．柯慈(Angelique Coetzee)表示，此變種病毒並未造成南非醫療體系壓力，染疫者都是輕症，嚴重性比之前的患者都小得多。

最早發現Omicron變種病毒的學者之一，南非學者安潔莉克．柯慈。(取自推特)
最早發現Omicron變種病毒的學者之一，南非學者安潔莉克．柯慈。(取自推特)

柯慈表示，她看到的大多數患者的主要症狀為倦怠，許多伴隨肌肉痠痛，持續時間僅一至兩天，有些患者可能會輕微咳嗽，尚未看到有患者失去嗅覺；由於沒有特別顯著的症狀，因此一些患者並未住院，而是在家休養。

其中一個比較值得關注的案例是，一名六歲男孩的症狀是發燒，以及心跳異常快速。

柯慈接觸的染疫患者超過20人，涵蓋各年齡層及族裔，泰半體內都沒有完全的抗體；抗體絕大多數通過疫苗接種或曾染疫而形成。

為南非公衛界蒐集變種病毒數據的傳染病學家萊塞爾斯(Richard Lessells)則說，初期階段即看到不少再次染疫的案例，表明此變種病毒可能有辦法突破自然產生的抗體，儘管病毒傳染力、致病力及相關數據仍有待研究及分析。

儘管現在多是輕症案例，但是萊塞爾斯說，要通過南非當前的案例說明病毒威脅不大，依然為時過早。

萊塞爾斯表示，目前發現的多數案例仍為年輕人，且集中在最大都市所在的豪登省(Gauteng)，如果病毒傳播範圍持續擴大，情勢可能改觀，而且最近兩周此變種病毒的染疫者快速增加，對潛在的重症患者來說，目前依然只是處於初期階段。

柯慈也表示，該擔心的是若年長者及未接種民眾感染此病毒的案例增加，是否會看到更多重症患者的出現。

萊塞爾斯表示，如果此變種病毒會造成重症，那從接下來的一至兩周後的住院率就能明顯看出來，依然要密切關注情勢，「我們當然都希望，絕大部分染疫者不論是否曾接種過疫苗，都只是輕症最好。」

變種病毒 南非 疫苗

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