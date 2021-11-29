張文宏：中國清零可抗Omicron 鍾南山：暫不採較大行動

防疫專家張文宏。(中新社)

新冠病毒出現新變異株，中國 防疫專家張文宏認為還需要兩周左右的時間，觀察是否會威脅免疫屏障，並認為當前的動態清零策略可應對；中國工程院院士鍾南山也表示，中國還不會對此採取較大的行動。

上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏28日在社群平台微博發文表示，這次南非的變種病毒Omicron 出現有偶然性；可能先是在免疫功能缺陷者體內進化而成，又經過偶然的機會迅速傳播，但很難就此說全球抗疫的努力前功盡棄。

他說，南非這次病毒株序列公布的總量不多，需要再觀察未來兩週更多的資料才能精準判斷。

此外，南非完成全程疫苗接種的人口比例僅24%，自然感染率4.9%左右，還不足以構建疫苗和自然感染的免疫屏障，因此無法以Omicron在南非的傳播情況來證明免疫突破。

張文宏說，一旦明確Omicron變異株可以突破原有的免疫屏障，那就意味著必須對已有的所有疫苗體系做調整，開始進入流感疫苗 接種模式，每年要根據病毒變異情況迅速構建新的疫苗；這表示日子會變得更難。

但他認同香港大學病毒學教授金冬雁的看法，「新冠病毒的變異是受到一定限制的」，很多變種病毒都沒有存活下來，即使是存活下來的部分變種，其中也只有極少數能夠成為優勢株。

他認為Omicron對中國目前還不會產生大的影響，「中國目前的快速回應與動態清零策略是可以應對各種類型的新冠(病毒)變種的」。

中國工程院院士鍾南山。(中新社)

央視新聞報導，中國工程院院士鍾南山28在廣州出席一項會議時，被問到了Omicron變異株的相關情況。

他說，這個變異株很新，它有多大的危害性、傳播會有多快、會不會使疾病更加嚴重，以及是否需要針對它進行疫苗研發，還要根據情況來判斷。「現在下結論為時太早。」

鍾南山認為，需要隨時注意Omicron變異株的危害性，但是現在還不會採取比較大的行動，主要是要對南非有關地方來的人員進行防控。