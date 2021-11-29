Omicron何時有疫苗？BNT：100天內 莫德納：明年初

新冠疫苗大廠輝瑞與莫德納，28日都表示將儘快出產新疫苗。(路透)

各界憂慮既有新冠疫苗 面對新變種病毒「Omicron 」的保護力可能降低，輝瑞 (Pfizer)/BioNTech(BNT)、莫德納(Moderna)等疫苗製造商均表示，已針對Omicron展開測試，準備推出調整劑量後的新疫苗，輝瑞宣稱能在約100天內交貨，莫德納則預計明年初提供。

輝瑞表示，未來兩周將取得更多Omicron病毒的數據，以決定是否須調整疫苗劑量；若有必要，能在六周內調整疫苗劑量，第一批針對Omicron的疫苗能在100天內出貨。

輝瑞表示，「我們已立即啟動對B.1.1.529變異株(即Omicron)的調查」，以了解Omicron是否為「逃逸變異株」。「逃逸變異株」是指能躲避疫苗免疫反應的病毒株。

莫德納醫學長柏頓(Paul Burton)28日表示，已著手研發專門對抗Omicron配方，不確定是否需要新配方，或既有疫苗能否提供保護力。

柏頓28日接受「英國廣播公司」(BBC)節目「安德魯馬爾秀」(Andrew Marr Show)訪問時表示，我們將在未來兩周知道，既有疫苗對抗新變異毒株的效能；若有必要研製新疫苗，可能在2022年初釋出並量產。

Omicron被世界衛生組織(WHO)歸類為「高關注變異株」(variant of concern)，代表其具有更強的傳染力、更致命或能躲過諸多公衛防疫措施、疫苗或治療方法。

Omicron有30個棘蛋白突變，讓新冠病毒更容易進入宿主體內；柏頓表示，這讓變異毒株的傳播力更強，且可能引起抗藥性。

柏頓表示，既有疫苗可在時效內提供部分保護力，呼籲符合疫苗接種資格但未接種疫苗或補強針者盡快接種。