Omicron已到美國門口 加拿大出現2例 歐洲幾全淪陷

不少國家已見到Omicron的行蹤。全球紛紛採取強制隔離措施。(路透)

新冠病毒變種異株Omicron 已現身美國門口。加拿大公衛官員28日表示，首都渥太華發現兩名近日從奈及利亞入境的旅客感染Omicron病毒變異株，兩人隔離中，公衛部門著手追蹤可能的接觸者；歐洲幾乎每個國家至少已有一個疑似Omicron確診病例， 英國已出現至少三起Omicron確診個案，染疫者有非洲旅遊史。澳洲已有一起Omicron確診案例。全球各國已採鎖國封城的嚴格措施。

全球擔心Omicron變種病毒 掀起另一波疫情，公衛官員過去幾個月來疾呼接種疫苗 是脫離疫情的唯一辦法，但非洲國家僅有7%居民接種第一劑疫苗。

新冠變種新病毒Omicron 一經證實，立即驚動全球。全球紛紛採取強制隔離措施。圖為最初傳出Omicron病毒的南非約翰尼斯堡國際機場，28日已近空無一人，南非的對外空中交通幾被封絕。(路透)

非洲恐淪Omicron病毒受害區

每日野獸(The Daily Beast)報導，印度居民之前因為疫苗接種計畫推動緩慢，成為上一波遭Delta變種病毒蹂躪最慘重的國家；當時許多人表示，非洲可能是下一個受害地區，如今一語成讖。

以色列自28日午夜起禁止所有外國旅客入境，為期兩周，成為這波Omicron變種病毒疫情第一個封鎖邊境的國家；摩洛哥也跟進以色列鎖國，29日起禁止所有旅客入境兩周，包括從外地歸國的摩洛哥公民；荷蘭實施宵禁，西班牙禁止未完全接種疫苗者入境，瑞士則要求從特定歐洲與非洲國家入境的旅客隔離。

最初傳出Omicron病毒之一的南非普勒多利亞市，居民戴著口罩上街，南非當局正全力與疫情搏鬥。(美聯社)

加拿大禁南非七國旅客入境

加拿大26日起禁止南非等七國旅客入境，盼遏止Omicron變種病毒擴散。

丹麥、德國、奧地利、義大利、比利時和捷克都出現Omicron確診個案，其他歐洲國家也出現疑似病例。

義大利則有一名已接種疫苗的男子，從莫三比克搭機飛往米蘭，入境時被檢出確診，但他回到位於南義那不勒斯的家中後，才檢驗為Omicron變種毒株感染，公衛官員正追查可能的接觸者。

荷蘭28日起實施嚴格的封鎖政策與宵禁，酒吧、餐廳和非必要商店、藥局及電影院，必須在晚間5時到翌日清晨5時暫停營業。

西班牙禁未接種疫苗者入境

西班牙自12月1日起，僅開放完全接種疫苗的旅客入境，且須提供搭機前72小時的陰性檢測證明。

澳洲28日證實出現兩起Omicron確診病例，兩名病患均從非洲入境。

脫離歐盟的英國至少有兩起病例，當局原本已取消入境者接受抗原快篩檢驗(PCR)，且隔離至少兩天的措施。

以色列周末起禁止外國旅客入境，成為這波疫情第一個全面封鎖海陸邊境的國家，機場人潮稀落。(Getty Images)

以色列、摩洛哥鎖國14天

以色列周末起禁止所有外國旅客入境，成為這波變種病毒疫情第一個全面封鎖海陸邊境的國家，為期14天；總理班奈特(Naftali Bennett)說：「這是暫時性的必要措施。」

以色列當局表示，將以反恐機構的電話追蹤科技遏止Omicron病毒傳播。

摩洛哥當局28日宣布，將禁止所有班機降落境內機場，為期兩周，希望能杜絕Omicron病毒入境。