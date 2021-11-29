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佛奇：美國恐發生第5波疫情 加強接種、打補強針 可減低嚴重性

記者顏伶如／綜合報導
南非首傳出現傳播力更強的新冠病毒最新變種Omicron，白宮首席防疫顧問佛奇28日提醒疫情第五波到來。(路透)
南非首傳出現傳播力更強的新冠病毒最新變種Omicron，白宮首席防疫顧問佛奇28日提醒疫情第五波到來。(路透)

Omicron變種病毒株的出現讓世界各國如臨大敵，白宮首席防疫顧問、國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)28日表示，美國恐將發生第五波疫情，但如果越來越多全美民眾接種新冠疫苗及施打補強針，疫情嚴重程度將可望降低。他說，第五波疫情究竟會是如何，「取決於我們在接下來幾周或幾個月的所作所為」。

由於科學家仍無法確定Omicron變種病毒傳染力是否增強，包括美國、英國在內等國家，已經先行對來自非洲南部國家的遊客頒布旅行禁令；聯邦疾病防治中心(CDC)指出，截至28日為止，美國並沒有出現感染Omicron變種病毒的通報案例。

佛奇在接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目專訪時說，全美有6200萬名民眾雖然符合新冠疫苗接種資格卻未打疫苗，另外數以百萬計的民眾則是在半年多前接種新冠疫苗，如今疫苗保護力已經降低，應該接種補強針。

他舉例說，已經施打新冠疫苗的民眾，疫苗保護力可能已降低到某個程度以下，不符合具有完整抵抗力的定義，「這就是為什麼整體人口都應該打疫苗，而且還要打補強針的原因」。

談到新冠病毒是否可能完全消滅，佛奇則表示不樂觀；他指出，新冠病毒不太可能完全消滅，「只有一種大規模傳染病遭到完全消滅，就是天花(smallpox)」。

另一方面，佛奇接受美國廣播公司(ABC)訪問時，則談到美國是否可能再度封城的問題。他說，現在討論要不要再度封城，言之過早。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前任局長、目前任職輝瑞藥廠(Pfizer)董事會的高特里布(Scott Gottlieb)28日接受「面對全國」節目專訪時則說，上周被科學家指認的Omicron變種病毒，很可能已經進入美國；他也說，與一年前Delta變種病毒B.1.1.7剛出現時的狀況相比，如今聯邦政府對於掌握新型變種病毒感染案例，能力已經提高許多。

高特里布說，幾乎可以確定Omicron變種病毒已經來到美國，「只要看看周末各地班機的入境人數就知道」。

疫苗 美國 變種病毒

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