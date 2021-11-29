Omicron威脅 白宮緊急會議 拜登促速打補強針

拜登總統(右)結束感恩節假期，應對突現的新冠新病毒Omicron，28日晚在舉行緊急會議。右二為白宮幕僚長柯連恩、佛奇博士(中)、白宮防疫協調官齊安茲等人。(取自白宮網站)

結束感恩節假期的拜登總統，28日晚間針對來勢洶洶的Omicron 變種病毒株，邀集疫情諮詢小組在白宮 橢圓形辦公室召開緊急會議；拜登政府呼籲美國民眾面對新型變種變毒威脅之際，最好的自保之道就是接種補強針。

佛奇：現有疫苗有某種程度保護力

白宮首席防疫顧問、國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)表示，現有新冠疫苗能為抵抗Omicron變種病毒提供某種程度的保護力，讓民眾不至於陷入重症。

傳染力？重症程度？需等2周才知

根據白宮公布照片，28日參加白宮緊急會議的成員除了佛奇之外，還有白宮防疫協調官齊安茲(Jeff Zients)、白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)等。白宮新聞稿指出，佛奇在會中對拜登表示，大約還需要再等兩周，才能對於Omicron變種病毒的傳染力、重病情形以及其他特質掌握具體訊息。

白宮指出，佛奇在會中重申，已完成接種民眾施打補強針，將可獲得最好的保護效果， 白宮新冠疫情因應小組也呼籲所有已經打過新冠疫苗的成年人，要盡快接種補強針。

國家衛生研究院(National Institutes of Health)院長柯林斯(Francis Collins)28日接受「福斯周日新聞」(Foxs News on Sunday)節目訪問時說，Omicron變種病毒的突變數量之多，堪稱前所未見，大約有50個突變，其中30多處突變出現於棘蛋白(spike protein，又稱S蛋白)，也就是變毒依附在人體細胞的接觸點。

美還沒有出現確診Omicron病例

柯林斯說，Omicron變種病毒的特點讓專家不禁感到憂心，或許變種病毒對疫苗反應會不一樣，「但我們現在仍無法確定」。他同時也表示，到目前為止，美國境內還沒有出現確診Omicron的病例。

柯林斯強調，尚無數據指出Omicron新變種要比早先的各變種導致更嚴重病情；他認為由南非疫情傳播快速可知，新毒株傳染力更強，但醫學界並不知道Omicron是否能與Delta病毒株爭衡。

柯林斯呼應其他幾位專家而表示，傳出Omicron新毒株的消息，讓世人應加倍努力，動用世界已取得的工具，包括疫苗、疫苗補強針及戴口罩等手段，來對抗疫情；他曉得美國人已對疫情厭煩，但病毒對美國可還樂此不疲。

截至28日為止，美國並沒有出現感染Omicron變種病毒的通報案例。美國已於26日宣布，從29日起禁止過去14天內到過南非、波札那、辛巴威、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、莫三比克及馬拉威等八個國家的非美國公民 入境美國。