我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山奧克蘭華埠3店被砸 離譜賊手被割「血染」玻璃

Omicron威脅 白宮緊急會議 拜登促速打補強針

記者顏伶如╱綜合報導
拜登總統(右)結束感恩節假期，應對突現的新冠新病毒Omicron，28日晚在舉行緊急會議。右二為白宮幕僚長柯連恩、佛奇博士(中)、白宮防疫協調官齊安茲等人。(取自白宮網站)
拜登總統(右)結束感恩節假期，應對突現的新冠新病毒Omicron，28日晚在舉行緊急會議。右二為白宮幕僚長柯連恩、佛奇博士(中)、白宮防疫協調官齊安茲等人。(取自白宮網站)

結束感恩節假期的拜登總統，28日晚間針對來勢洶洶的Omicron變種病毒株，邀集疫情諮詢小組在白宮橢圓形辦公室召開緊急會議；拜登政府呼籲美國民眾面對新型變種變毒威脅之際，最好的自保之道就是接種補強針。 

佛奇：現有疫苗有某種程度保護力

白宮首席防疫顧問、國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)表示，現有新冠疫苗能為抵抗Omicron變種病毒提供某種程度的保護力，讓民眾不至於陷入重症。

傳染力？重症程度？需等2周才知

根據白宮公布照片，28日參加白宮緊急會議的成員除了佛奇之外，還有白宮防疫協調官齊安茲(Jeff Zients)、白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)等。白宮新聞稿指出，佛奇在會中對拜登表示，大約還需要再等兩周，才能對於Omicron變種病毒的傳染力、重病情形以及其他特質掌握具體訊息。

白宮指出，佛奇在會中重申，已完成接種民眾施打補強針，將可獲得最好的保護效果， 白宮新冠疫情因應小組也呼籲所有已經打過新冠疫苗的成年人，要盡快接種補強針。

國家衛生研究院(National Institutes of Health)院長柯林斯(Francis Collins)28日接受「福斯周日新聞」(Foxs News on Sunday)節目訪問時說，Omicron變種病毒的突變數量之多，堪稱前所未見，大約有50個突變，其中30多處突變出現於棘蛋白(spike protein，又稱S蛋白)，也就是變毒依附在人體細胞的接觸點。

美還沒有出現確診Omicron病例

柯林斯說，Omicron變種病毒的特點讓專家不禁感到憂心，或許變種病毒對疫苗反應會不一樣，「但我們現在仍無法確定」。他同時也表示，到目前為止，美國境內還沒有出現確診Omicron的病例。

柯林斯強調，尚無數據指出Omicron新變種要比早先的各變種導致更嚴重病情；他認為由南非疫情傳播快速可知，新毒株傳染力更強，但醫學界並不知道Omicron是否能與Delta病毒株爭衡。

柯林斯呼應其他幾位專家而表示，傳出Omicron新毒株的消息，讓世人應加倍努力，動用世界已取得的工具，包括疫苗、疫苗補強針及戴口罩等手段，來對抗疫情；他曉得美國人已對疫情厭煩，但病毒對美國可還樂此不疲。

截至28日為止，美國並沒有出現感染Omicron變種病毒的通報案例。美國已於26日宣布，從29日起禁止過去14天內到過南非、波札那、辛巴威、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、莫三比克及馬拉威等八個國家的非美國公民入境美國。

Omicron 白宮 美國公民

上一則

新冠Omicron來襲 各國匆匆鎖邊境 WHO指效果有限

下一則

佛奇：美國恐發生第5波疫情 加強接種、打補強針 可減低嚴重性

延伸閱讀

2024拜登若不競選連任 民主黨首選賀錦麗或是「她」

2024拜登若不競選連任 民主黨首選賀錦麗或是「她」
匯市29日亞洲早盤趨穩 南非幣回升 Omicron恐慌舒緩

匯市29日亞洲早盤趨穩 南非幣回升 Omicron恐慌舒緩
烏克蘭邊境不平靜 美俄兩國領袖擬於年底前會談

烏克蘭邊境不平靜 美俄兩國領袖擬於年底前會談
民主黨盟友 要求白宮加強宣導抗通膨對策

民主黨盟友 要求白宮加強宣導抗通膨對策

熱門新聞

威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷

2021-11-22 01:14
白宮首席醫學顧問佛奇表示，南非發現最新新冠病毒變種B.1.1.529雖在美國尚未現蹤，但已是「紅色警告」。（美聯社）

專家：Omicron變種病毒傳染力是Delta五倍 佛奇稱「紅色警告」

2021-11-27 13:50
美國紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）於美國時間26日晚間宣布，紐約州自12月3日起將進入「緊急狀態」。（美聯社）

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

2021-11-26 21:12
國際奧林匹克委員會網頁上公布主席巴赫與中國女網名將彭帥視訊通的畫面。彭帥在這次通話中向大家報平安，也希望各方尊重她的隱私。（圖取自國際奧會網頁olympics.com）

彭帥與國際奧會主席視訊通話 聲稱一切安好

2021-11-21 19:41
拜登政府資深官員表示，從29日起，美國將限制來自南非和其他7個國家的非美國公民入境，以阻止嚴重變異的新冠omicron變種病毒傳播。圖為芝加哥歐海爾機場。(特派員黃惠玲╱攝影)

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

2021-11-26 14:42
國際奧林匹克委員會公布主席巴赫(左)與中國女網名將彭帥視訊的畫面。（路透）

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

2021-11-22 14:09

超人氣

更多 >
不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手

不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手
藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美

藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美
逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍
泡菜只排第二…外國人最常吃的韓餐 第一名是它

泡菜只排第二…外國人最常吃的韓餐 第一名是它
護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」